F1-update: Ferrari op pole, maar heeft Verstappen een wapen voor de race?

De kwalificatie op het Miami International Autodrome beloofde op voorhand chaos, maar dat viel in de praktijk alleszins mee. Oké, het moet niet al te hard tegen Esteban Ocon worden gezegd. De Fransman crashte in de afsluitende training, waarna Alpine een scheur in het chassis vond en de kwalificatie te vroeg bleek te komen. Ocon sprak na afloop van een 51G impact en voegde toe het onbegrijpelijk te vinden dat er aan de buitenkant van bocht 14 geen tecpro barriers stonden in plaats van een onverbiddelijke muur. Hij bleek niet alleen te staan in zijn kritiek op de baan. Zo heeft de asfaltlaag bijzonder veel commentaar gekregen en noemde Max Verstappen het langzame en technische gedeelte een 'Mickey Mouse-stuk' dat niet in de Formule 1 thuishoort.

Al deze elementen komen aan bod in een nieuwe aflevering van de Formule 1-update. Daarin natuurlijk ook volop aandacht voor de kwalificatie zelf. Wat gaf de doorslag en waarom is Verstappen ondanks zijn foutje in Q3 nog best tevreden? Dat moment uit Q3 lijkt trouwens samen te hangen met de moeizame vrijdag en juist dat brengt Verstappen tot een kritische noot. Volgens de wereldkampioen laat Red Bull in de uitvoering meer steken vallen dan vorig jaar en 'mag dat niet gebeuren'. Verstappen stelt dat Red Bull het zichzelf behoorlijk lastig heeft gemaakt in Miami.

Dat gezegd hebbende is er nog niets verloren voor de race. De Red Bull-coureurs hebben volgens Christian Horner een goede auto voor zondag, vooral door de topsnelheid. De eerste Grand Prix van Miami zal echter door veel meer gekleurd worden dan dat. Wat te denken van het gebrek aan long runs, de lastig te voorspellen weersomstandigheden en al dan niet kunnen inhalen naast de ideale lijn? Dit en nog veel meer wordt geanalyseerd in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!