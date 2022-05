Horner kan leven met P3 voor Verstappen: "Goede auto voor de race"

Na een valse start op vrijdag leek Max Verstappen zaterdag nog best verrassend met pole-position aan de haal te kunnen gaan. Na de eerste runs prijkte zijn naam bovenaan de tijdenlijst, al ging het zoals bekend mis in de slotminuten. "Het was een beetje ongelukkig. Ferrari heeft het goed gedaan, maar de marges zijn erg klein. Na de eerste runs zag het er goed uit, ja, maar in de tweede run maakte hij een foutje na bocht 4. Dat was het jammer genoeg voor Max in die run."

Ferrari profiteerde optimaal door de volledige startrij voor de neus van Red Bull weg te kapen, al verpest dat niet meteen het humeur van Horner. "Het was al met al toch een goed herstel van Max. Hij stond na gisteren echt op achterstand, zeker qua gereden ronden, en moest vandaag eigenlijk de baan nog leren kennen. In dat opzicht hebben we ons goed herpakt. Onze topsnelheid is ook goed en daardoor zouden we een sterke auto voor de race moeten hebben. Volgens mij zijn er ook wel een paar plekken waar je kunt inhalen", loopt de Brit al enigszins vooruit op de race van zondag.

De topsnelheid is een wapen, al komt er bij de race om het Hard Rock Stadium waarschijnlijk nog wel meer kijken. Zo hebben de vrije trainingen veel crashes en rode vlaggen opgeleverd en is het eigenlijk wachten op een safety car. Gevraagd wat er voor nodig is om de Scuderia af te troeven, laat Horner dan ook weten: "Ferrari is hier erg sterk, dus de strategie moet goed zijn en misschien hebben we ook een beetje geluk nodig. We moeten natuurlijk ook nog zien wat het weer doet. Er is wat regen voorspeld voor morgen, dus het kan een chaotische race worden."

Des te meer omdat ieder foutje genadeloos kan worden afgestraft met de muren dichtbij. "Absoluut, dit circuit is bruut in dat opzicht. Vanuit rijdersperspectief is dit circuit misschien niet zo leuk om te rijden als Silverstone of Suzuka, maar als je een klein foutje maakt, wordt dat inderdaad meteen afgestraft. Dat maakt de race ook zo fascinerend. Daardoor hebben we misschien wel een beetje geluk nodig morgen, maar ik denk ook echt dat we een goede auto voor de race hebben."