McLaren wil 'transparantie' over Ferrari-vloer, Red Bull kent de reden

In Miami is de bandentest van Ferrari op het circuit van Imola een veelbesproken onderwerp gebleken. Op foto's is te zien hoe Carlos Sainz bij het testen van de 2023-banden met een andere vloer reed dan tijdens het raceweekend in Imola. Ook was de Ferrari voorzien van metalen skates aan de onderkant van de vloer, die Red Bull al langer gebruikt om porpoising onder controle te houden. Doordat in de testregels staat dat teams alleen onderdelen mogen gebruiken die tijdens het seizoen minimaal één sessie zijn gebruikt, hebben enkele concurrenten aan de FIA om opheldering gevraagd.

Vertegenwoordigers van de FIA zijn daarop met Ferrari in gesprek gegaan en laten weten tevreden te zijn met de gekregen uitleg. Die uitleg luidt dat de 'gewone' vloerspecificatie 's ochtends schade had opgelopen en dat Ferrari daardoor naar een oudere variant heeft gegrepen voor de middag. Over de skates is niets gecommuniceerd, maar wat betreft de vloer voldoet Ferrari aan de regels en is de kous af.

McLaren wil meer openheid van FIA

Toch is niet iedereen in de paddock te spreken over de gang van zaken. Zak Brown van McLaren zou graag meer uitleg van de FIA willen ontvangen. "Het belangrijkste is dat we het volste vertrouwen kunnen hebben in de FIA bij het controleren van onze sport, zowel tijdens races als ook in testsessies. Maar daarvoor hebben we wel volledige transparantie nodig", laat de McLaren CEO aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik heb gehoord dat het misschien een oudere vloer is geweest, maar juist dan is het belangrijk om dat aan andere teams te tonen. Laat ons in alle transparantie zien dat het op de juiste manier is afgehandeld en gecontroleerd."

De McLaren-voorman wil alles op tafel en refereert daarbij aan het seizoen 2019. "Nog niet zo lang geleden hebben we een schending van het motorisch reglement gezien. Daar is een behoorlijke boete voor uitgedeeld, maar we weten nog steeds niet hoe dat precies is gegaan. In de huidige tijd helpt transparantie volgens mij enorm om te begrijpen wat er gebeurt in de sport, waarom het gebeurt en wat er aan wordt gedaan", zo vervolgt Brown. Hij krijgt bijval van een iets voorzichtigere Toto Wolff. "De FIA moet deze dingen in ieder geval onder controle hebben. Het kan niet zo zijn dat een team andere onderdelen gebruikt tijdens een sessie waarin dat niet de bedoeling is. Als de FIA er nog niet honderd procent bovenop zat, dan mag ik aannemen dat het nu wel zo is."

Red Bull kent de uitleg en ziet geen probleem

Waar Brown nog laat weten dat het 'misschien' een oudere vloer is geweest, blijkt Red Bull al wel te weten hoe het zit. Christian Horner ziet dan ook niet meteen een reden tot zorg. "De FIA heeft bevestigd dat Ferrari deze vloer tijdens de wintertest [in Bahrein] heeft gebruikt. Daardoor voldoen ze aan de regels. Het is alleen wel belangrijk dat de FIA alles goed in de gaten blijft houden, zeker omdat deze nieuwe auto's nog vroeg in hun ontwikkelingsfase zitten. Bandentests moeten daardoor geen aerodynamische tests worden, dat lijkt me niet de bedoeling", besluit de Red Bull-teambaas.