Verstappen concludeert: “Er gaan dit jaar iets meer dingen mis”

Max Verstappen baalt na afloop van de kwalificatie op zaterdag nog altijd stevig van het feit dat hij op de eerste dag van het Formule 1-weekend in Miami door verschillende problemen maar een handvol serieuze ronden kon rijden. De Limburger is er namelijk van overtuigd dat hij met een normale voorbereiding veel meer voor elkaar had kunnen krijgen dan de derde startplek.

“Het is gewoon balen dat je zoveel tijd mist op vrijdag”, begint Verstappen na de kwalificatie voor de inaugurele Grand Prix van Miami bij de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. “Natuurlijk kan ik veel compenseren maar uiteindelijk mis je gewoon ritme en vertrouwen in de auto om er echt alles uit te kunnen halen. Dat was misschien ook een beetje het probleem in Q3.”

Verstappen zegt dat hij dit weekend een dag achterstand heeft op de andere coureurs. “Ik heb vrijdag eigenlijk niet gereden”, vertelt de Red Bull-coureur. ”Dan heb je geen data en begin je op zaterdag pas de baan te leren. Natuurlijk zag het er meteen wel goed uit, maar ik denk dat het nog zoveel beter had gekund als we op vrijdag gewoon een normale dag hadden gehad.”

Verstappen had tijdens de eerste vrije training een lichte aanraking met de muur, waarna Red Bull uit voorzorg besloot om zijn versnellingsbak te vervangen. Die klus was halverwege de tweede training geklaard, maar tijdens zijn eerste ronde uit de pits deed er zich een hydraulisch probleem voor, waardoor het bij die ene ronde bleef.

Procedures

Volgens Verstappen had het team bepaalde dingen beter kunnen aanpakken op vrijdag. “Ja, gewoon in de procedures”, laat Verstappen weten. “Alle anderen kunnen het wel voor elkaar krijgen, dus dan moet het bij ons ook gewoon lukken.” De 22-voudig Grand Prix-winnaar wil niet al te veel prijsgeven over waar het team steken heeft laten vallen. “Ik weet natuurlijk precies wat er allemaal is misgegaan”, zegt hij. “Ik wil niet te veel in detail treden, maar het moet gewoon veel beter.”

Bij het wisselen van de versnellingsbak blijkt iets niet goed te zijn gegaan, maar volgens Verstappen was er meer aan de hand. “Daarvoor gewoon al. Daarvoor, de bakwissel én wat er daarna is gebeurd. Het moet gewoon niet kunnen.” Alles bij elkaar verloopt het Formule 1-seizoen 2022 niet zo soepel als het jaar waarin hij voor het eerst wereldkampioen werd. Verstappen: “Er gaan iets meer dingen mis dit jaar. Misschien heeft dat met de nieuwe auto te maken. Lastig zeggen.”

Mickey Mouse

Volgens Verstappen had hij veel beter kunnen presteren als er aan het begin van het weekend niet zoveel baantijd verloren was gegaan. Al merkt hij op dat een perfect rondje over het gloednieuwe Miami International Autodrome niet aan de orde zou zijn geweest. “Alle rondjes die je hier rijdt, zijn niet perfect. Dat komt gewoon puur door de lay-out van de baan. Door dat Mickey Mouse-gedeelte zul je nooit echt een gevoel hebben van ‘nou, nu hebben we hem echt helemaal top gereden’”, geeft Verstappen te kennen. “Er zat meer in, maar dat heeft gewoon met ritme te maken. Dat hadden we door gisteren gewoon niet. Eigenlijk was ik zaterdag nog bezig met mijn vrijdag, terwijl iedereen er al een dag op had zitten. Vooral als het zo dicht bij elkaar zit tussen de teams, is dat gewoon balen. Natuurlijk kan ik best wel veel fantaseren, maar dat lukt maar tot op een bepaalde hoogte.”

De krappe, bochtige tweede sector van het Miami International Autodrome vindt Verstappen overigens ‘helemaal niets’. “Omdat het niet bij een Formule 1-auto past”, stelt hij. Om daarna aan te geven dat dit wel iets is wat de coureurs collectief willen aankaarten bij de F1-organisatie. “Daar gaan we het als coureurs wel over hebben. Hopelijk kunnen we iets meer input hebben in hoe een baan gebouwd wordt. Daar gaan we als coureurs over in gesprek met de Formule 1 en de FIA.”

Tot slot vindt Verstappen het lastig om een voorspelling te doen voor de race, die om 21.30 uur Nederlandse tijd begint. “Moeilijk zeggen”, reageert hij desgevraagd. “Het zal dicht bij elkaar zitten. Wij hebben wat meer topsnelheid, Ferrari heeft wat meer bochtensnelheid. Het zal er een beetje vanaf hangen hoe het met de degradatie zal zijn, want het wordt natuurlijk nog warmer, terwijl de banden het al heel zwaar hebben. Het is moeilijk zeggen of wij daar beter in zullen zijn of niet.”