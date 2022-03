F1 Tech: Red Bull toont aangepaste sidepods op laatste testdag Bahrein

De upgrades van Red Bull Racing zijn absoluut niet zo drastisch als wat Mercedes op de eerste dag van de test in Bahrein heeft laten zien. Het merk met de ster heeft de hele filosofie voor de sidepods omgegooid. De sidepods van de W13 zijn buitengewoon compact, waarbij vinnen in het verlengde van de cockpit - die overigens ook een aerodynamisch effect hebben - voor de bovenste Side Impact Structure (SIS) dienen. Bij Red Bull is dit niet aan de orde, hier gaat het meer om het finetunen van het bestaande concept. Bij dat bestaande concept is bij een bovenaanzicht minder vloeroppervlakte zichtbaar dan bij de Mercedes, maar lopen de sidepods daarna zeer agressief naar beneden.

Red Bull Racing RB18 side detail Photo by: Giorgio Piola

Door de nieuwe sidepods in Bahrein is het bodywork nog net iets dichter op de componenten gekomen die het huisvest. Het ontwerp is met andere woorden nog iets compacter geworden dan dat in Barcelona het geval was. Daarnaast is op de bovenkant van de sidepod een duidelijke scheidslijn te zien, bekijk hiervoor de bovenstaande afbeelding. Die lijn dient ontegenzeggelijk aerodynamische doeleinden. Het moet de luchtstroom beter naar achteren geleiden dan in het voorgaande ontwerp. Verder is aan de voorkant een extra aspect is toegevoegd voor de outwash.

Red Bull Racing RB18 side detail Photo by: Giorgio Piola

De onderkant van sidepod is ook anders vormgegeven. Door een aangepaste undercut komt iets meer vloeroppervlakte bloot te liggen dan voorheen en dat beïnvloedt natuurlijk de luchtstroom rond de auto naar achteren, meer specifiek richting het flessenhalsgebied. Om dat laatste te optimaliseren is ook is de geometrie aan de achterkant van de sidepods iets aangepast. Die kleine ingrepen moeten de luchtstroom naar het flessenhalsgebied nog verder optimaliseren en hebben ook (een marginale) invloed op de koelopeningen net voor de achterwielophanging van de RB18.