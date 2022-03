Perez zet Red Bull bovenaan, Mercedes speelt nog verstoppertje in F1-test

Nadat Haas vrijdag als een duveltje uit het spreekwoordelijke doosje de snelste tijd klokte, mocht die brigade de debatten vanochtend ook openen. Om te compenseren voor logistieke problemen kreeg Haas voor aanvang van de collectieve testdag al een uur en mag het team ook twee uur langer door na afloop. Kevin Magnussen besloot zich ditmaal gedeisd te houden en nog geen serieuze richttijd op de klokken te zetten. Daarvoor was het wachten op de heren Lando Norris en Carlos Sainz.

Laatstgenoemde posteerde zijn Ferrari in het eerste uur bovenaan door op de C3-band een 1.35.222 te klokken. Dat Ferrari voortvarend uit de startblokken kwam, past naadloos bij het beeld van de voorbije dagen, waarin het scharlakenrode team steevast een uitstekende indruk maakte. Of zoals Max Verstappen dat zaterdag in mooi Engels onder woorden bracht: "They hit the ground running."

Verstappen mag zaterdag pas na de lunchpauze zijn opwachting maken, waardoor het 's ochtends wachten was op Sergio Perez. De Mexicaan liet ook daadwerkelijk even op zich wachten, waardoor hij aan het eind van de sessie zou blijven steken op 43 ronden. Red Bull plaatste schermen voor de pitbox, werkte aan de RB18 en kwam uiteindelijk met onder meer nieuwe sidepods tevoorschijn.

De eerste vliegende ronde van Perez bleek wel meteen genoeg om een lach op de mond van Helmut Marko te toveren. Perez deed namelijk precies waar Marko bij Verstappen vaak over spreekt: bij de eerste de beste aanzet meteen leveren. Tijden zeggen in een testweek bijzonder weinig, maar dat gezegd hebbende wist Perez met 1.34.134 wel meteen de eerste plek te pakken. Guanyu Zhou zorgde met een verrassend sterke run op C4 nog even voor stuivertje wisselen, maar toen Red Bull ook naar dat rubber greep bleek het gebeurd met de pret voor de Alfa-coureur.

Perez zette de toptijd met 1.33.105 nog een stuk scherper en zag daar in het restant niemand meer aan komen. Het posteert Red Bull bovenaan de tijdenlijst. In die lijst is Zhou op de tweede positie te vinden, voor Pierre Gasly. De Fransman vocht nog een rondenlang gevecht uit met Lewis Hamilton, om het volgen met de nieuwe auto's te testen. Hamilton zelf richtte zich met Mercedes wederom niet op snelle rondetijden en is slechts op de negende plek terug te vinden. Verstoppertje spelen is blijkbaar nog altijd het devies bij de brigade van Toto Wolff. Hamilton toonde zich met Zhou en Gasly wel één van de drie meest productieve coureurs.

Een kwartier voor het einde van de sessie werd voor het eerst onderbroken. Niet vanwege problemen bij of een spin van een van de coureurs, maar omdat de FIA graag een staande start - inclusief afgebroken startprocedure met extra formatieronde - wilde simuleren. Perez, Zhou, Gasly en Lance Stroll wilden voor dat experiment nog wel even uit de pits komen.

Uitslag: Formule 1-test Bahrein, derde ochtendsessie

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Sergio Perez Red Bull 1:33.105 43 2 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +0.854s 82 3 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.865 +1.760s 91 4 Carlos Sainz Ferrari 1:34.905 +1.800s 68 5 Fernando Alonso Alpine 1:35.328 +2.223s 54 6 Lando Norris McLaren 1:35.504 +2.399s 39 7 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 +2.529s 73 8 Lance Stroll Aston Martin 1:36.029 +2.924s 53 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.217 +3.112s 78 10 Kevin Magnussen Haas 1:38.616 +5.511s 38