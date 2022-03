Alonso: Verstappen zal minder druk voelen met F1-titel op zak

Fernando Alonso wist zich in 2005 voor het eerst tot wereldkampioen in de koningsklasse te kronen. Een jaar later, het laatste seizoen van Michael Schumacher in dienst van Ferrari, volgde er een nieuwe triomftocht voor de man uit Oviedo. Of Verstappen eveneens kan tekenen voor twee op een rij valt door de omwenteling het technische reglement nog te bezien, al denkt Alonso dat het recente succes mentaal iets kan helpen.

Gevraagd of het verdedigen van een wereldtitel anders voelt dan voor het eerst op de hoofdprijs jagen, laat de inmiddels 40-jarige Alpine-coureur weten: "Dat denk ik op zich niet. Maar als er al iets anders is, dan is het dat je minder druk voelt. Dat komt doordat je één van je dromen al werkelijkheid hebt gemaakt. Vanaf nu is het eigenlijk veel leuker om de races in te gaan, dat komt door het besef dat je al wereldkampioen bent", aldus Alonso in de persconferentie.

Dat laatste betekent natuurlijk niet dat de koek al op is. Zo heeft Verstappen na Abu Dhabi aangegeven dat zijn voornaamste doel is bereikt en dat al het andere bonus zou zijn, maar blijft hij gretig. Het is een mindset die Alonso kent uit zijn eigen hoogtijdagen, om precies te zijn het begin van 2006. "Natuurlijk wil je na zo'n succes voor meer kampioenschappen vechten en die tweede titel aan je erelijst toevoegen, maar je voelt in ieder geval iets minder druk." Het moeten is met andere woorden voor een deel mogen geworden.

Alonso nog titelmateriaal?

Zelf hoopt Alonso na zijn terugkeer in de Formule 1 een derde titel in de wacht te slepen. Martin Brundle heeft recent laten weten dat Alonso in een Mercedes nog 'kampioensmateriaal' zou zijn, al wil de 32-voudig Grand Prix-winnaar die woorden graag een andere draai geven. "Ik hoop dat ik ook kampioensmateriaal met Alpine kan zijn. We denken dat we onder het nieuwe reglement best een kans maken, op de korte of middellange termijn zou Alpine voor het kampioenschap moeten vechten. Daarom zijn we hier en daarom werken we ook zo hard. Het budgetplafond en allerlei andere maatregelen die de Formule 1 heeft genomen, moeten nieuwe kansen bieden aan iedereen. Dat geldt ook voor Alpine en de Renault Group in het algemeen."

