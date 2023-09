F1-data: Wat is de stand van zaken na vijftien Grands Prix?

De Formule 1 streek afgelopen weekend neer in de straten van Singapore. In de Aziatische metropool reden de coureurs in totaal 62 ronden in snikhete condities over het Marina Bay Street Circuit. Bij de finish zagen we dit jaar voor het eerst geen Red Bull-coureur als eerste over de meet komen. Het was Carlos Sainz die in zijn Ferrari de hegemonie van het Oostenrijkse F1-team doorbrak. Toch beschikte de Spanjaard niet over de snelste auto in de race, dat was namelijk die van Mercedes. Gedurende de Grand Prix bedroeg de voorsprong van het Duitse merk ongeveer tweeënhalve tiende per ronde op de SF-23 van Sainz, al is dit niet geheel representatief aangezien Ferrari vertrouwde op één stop en Mercedes op twee. De W14 leek de iets snellere racewagen, maar was niet genoeg om in te halen. Red Bull en McLaren volgden op om en nabij drie tienden per ronde.

De balans na vijftien Grands Prix

Als je naar de gemiddelden van de eerste vijftien Grands Prix kijkt, dan lag het veld in Singapore dichter bij elkaar dan in veel eerdere races dit seizoen. De strategie van Sainz speelde daarbij een rol, maar de baan in Singapore biedt outsiders altijd een goede kans. Nemen we de gemiddelden van de eerste vijftien races, dan heeft Red Bull in de kwalificatie iets meer dan twee tienden voorsprong op Ferrari, gevolgd door Mercedes (+0,42) en Aston Martin (+0,61).

Het team met de meeste moeite in de kwalificatie is Alfa Romeo. Zij staan laatste met een achterstand van 1,29 seconden. In de race zijn de verschillen groter. Ferrari ligt op zondag meer dan zes tienden achter, net als Mercedes en Aston Martin. In het middenveld worden de verschillen ook groter. Het gehele veld lag in de kwalificatie nog 1,3 seconden uit elkaar, in de race loopt dat op tot 1,7 seconden. Zo verliest Aston Martin in de race ten opzichte van Red Bull 0.068 seconde per ronde meer dan in de kwalificatie. De grootste verliezer is Williams. Dat team is vanaf Red Bull gemeten in de race vier tienden trager dan in de kwalificatie. Over een enkele ronde is Ferrari sterk. Zij verliezen in de Grand Prix meer dan drie tienden richting Red Bull.

Formule 1-teams Gemiddeld verschil kwalificatie Gemiddeld verschil Grand Prix Red Bull Racing 0,00 0,00 Ferrari +0,23 +0,61 Mercedes +0,42 +0,61 Aston Martin +0,61 +0,65 McLaren +0,71 +1,01 Alpine +0,88 +1,07 Haas +1,05 +1,49 Williams +1,22 +1,57* AlphaTauri +1,24 +1,50* Alfa Romeo +1,29 +1,69

*In de race is AlphaTauri sneller dan Williams

Onderlinge duels

Dan werpen we een blik op onder de onderlinge duels binnen teams in de kwalificatie. Daarbij is te zien dat Lance Stroll bij lange na niet het tempo van teamgenoot Fernando Alonso kan bijbenen. Dat verschil is gemiddeld acht tienden. Bij Haas is het iets meer dan zes tienden in het voordeel van Nico Hülkenberg, terwijl dit ook voor Red Bull geldt. In dit geval in het voordeel voor Max Verstappen ten opzichte van Sergio Perez. Alexander Albon is Logan Sargeant gemiddeld iets meer dan vijf tienden te snel af. De verschillen bij Ferrari, Mercedes en Alpine zijn het minimaalst, waarbij Pierre Gasly en Esteban Ocon gemiddeld slechts 0,006 seconde uit elkaar liggen, in het voordeel van Ocon. Sainz is Leclerc nipt te snel af (0,080) en Hamilton is ietsje rapper dan zijn teamgenoot (0,072).

In de race zien we soortgelijke verschillen. Bij Alonso en Stroll zit het ditmaal iets dichter bij elkaar, al blijft het met meer dan vijf tienden het grootste verschil van alle teams. Daarna volgen Verstappen en Perez met iets meer dan vier tienden. Sainz is Leclerc gemiddeld 0,041 seconde te snel af, terwijl Ocon 0,055 seconde trager is dan Gasly. Bij Mercedes is Hamilton nipt sneller dan Russell: 0,086 seconde. Opvallend is dat Magnussen gemiddeld sneller is dan Hülkenberg in de Grands Prix: 0,176 tienden.

Formule 1-teams Gemiddeld verschil kwalificatie Gemiddeld verschil GP Alpine -0,006 (Ocon t.o.v. Gasly) -0,055 (Gasly t.o.v. Ocon) Mercedes -0,072 (Hamilton t.o.v. Russell) -0,086 (Hamilton t.o.v. Russell) Ferrari -0,080 (Sainz t.o.v. Leclerc) -0,041 (Sainz t.o.v. Leclerc) Alfa Romeo -0,259 (Bottas t.o.v. Zhou) -0,163 (Zhou t.o.v. Bottas) McLaren -0,395 (Norris t.o.v. Piastri) -0,365 (Norris t.o.v. Piastri) AlphaTauri -0,386 (Tsunoda t.o.v. De Vries) -0,188 (Tsunoda t.o.v. Lawson) -0,201 (Tsunoda t.o.v. De Vries) Williams -0,565 (Albon t.o.v. Sargeant) -0,273 (Albon t.o.v. Sargeant) Red Bull Racing -0,629 (Verstappen t.o.v. Perez) -0,440 (Verstappen t.o.v. Perez) Haas -0,657 (Hülkenberg t.o.v. Magnussen) -0,176 (Magnussen t.o.v. Hülkenberg) Aston Martin -0,797 (Alonso t.o.v. Stroll) -0,530 (Alonso t.o.v. Stroll)

Welke F1-auto heeft de beste topsnelheid?

De RB19 van Verstappen en Perez is niet alleen de efficiëntste auto, het is ook nog eens de snelste wagen van het veld, helemaal wanneer het DRS aan de slag gaat in de kwalificatie. Williams is gemiddeld een halve kilometer per uur trager, gevolgd door Ferrari met 1,2 kilometer per uur. McLaren en Aston Martin leveren het meeste in en zijn gemiddeld 5,1 kilometer per uur trager dan de Honda-motor in de Red Bull. Mercedes is gemiddeld 3,5 kilometer per uur trager.

Wie bluft het meest in Q1?

Heb je je ooit afgevraagd welk F1-team het meeste kan verbeteren van Q1 tot Q3? Wij hebben het verrassende antwoord: Red Bull! Het team vindt ruim een seconde in de loop van de kwalificatie. Dit houdt in dat Verstappen en Perez, los van brandstofniveaus en motorstanden, niet meteen al hun kaarten op tafel leggen. Het Oostenrijkse team verbetert gemiddeld 1,225 seconden, gevolgd door Alfa Romeo met 1,172 seconden, Ferrari met 1,024 seconden en McLaren op 1,021 seconden.

Formule 1-teams Tijdverbetering van Q1 naar Q3 Red Bull Racing -1,225 Alfa Romeo -1,172 Ferrari -1,024 McLaren -1,021 Aston Martin -0,965 Mercedes -0,932 Williams -0,713 Alpine -0,694 AlphaTauri -0,606 Haas -0,537