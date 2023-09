Leclerc baalt: F1-updates vooral voordelig voor Sainz

Carlos Sainz is goed uit de zomerstop gekomen. De Spanjaard scoorde in de afgelopen drie Grands Prix niet alleen twee pole-positions, in Singapore maakte de Ferrari-coureur zelfs een einde aan de hegemonie van Red Bull Racing door de wedstrijd te winnen. Charles Leclerc lijkt de aansluiting met zijn teamgenoot te verliezen, aangezien Sainz ook in de WK-stand verder is uitgelopen. Toch blijft hij positief door te stellen dat de Scuderia stappen maakt en dichter bij Red Bull komt. In Nederland is volgens hem de grootste progressie geboekt, nadat de renstal daar verschillende afstellingen testte.

“In Zandvoort hebben we veel getest. In Monza wilden we die tests en het begrip dat we van de auto hadden opnieuw bevestigen", zegt Leclerc, die verder aangeeft dat ze nog niet té hard moeten gaan juichen en ze nog een race moeten afwachten om te kijken of ze consistent een goede stap voorwaarts hebben gemaakt. “Ik hoop echt dat het mogelijk is om op herhaling te gaan op Suzuka. Daar kijk ik naar uit. Als dat lukt, is dat een heel goed teken voor de toekomst”, blijft hij positief.

Onvoorspelbare auto

Hoewel beide Ferrari-coureurs zich comfortabeler lijken te voelen in de bolide, merkt Leclerc wel dat de ontwikkeling voor hem de verkeerde kant op lijkt te gaan en zit hij iets minder op zijn gemak in de wagen dan Sainz. "Het is geweldig om Carlos in deze vorm te zien", gaat hij verder. "Het pusht ook mij om mijn rijstijl beter te begrijpen en aan te passen aan deze auto. Ik voel me nog niet helemaal op mijn gemak. De auto heeft een beetje te veel onderstuur, daar heb ik moeite mee. Doordat de bolide onvoorspelbaar is, kan ik niet het overstuur hebben zoals ik dat wil. Wat dat betreft is er nog wel werk aan de winkel, maar het feit dat de competitiviteit er lijkt te zijn, is geweldig. Nu is het aan mij."

De SF-23 is al het hele seizoen een vrij onvoorspelbare auto geweest. Soms streden Sainz en Leclerc makkelijk mee om de topposities, waar ze tijdens een ander raceweekend moeite hadden om tijdens de kwalificatie Q3 te halen. Beide coureurs moeten bepaalde dingen opofferen om zo het maximale uit de auto te kunnen halen. "We kunnen niet met veel voorkant rijden, want dan verlies je veel grip van de auto en dat is gewoon heel moeilijk te managen.”