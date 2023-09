Na een dominante vertoning in de eerste veertien F1-races van het seizoen kwam het team van Red Bull Racing in Singapore voor het eerst dit jaar zonder overwinning te staan. Sterker nog, er stond geen coureur van de Oostenrijkse renstal op het podium. De formatie uit Milton Keynes was voorafgaand aan het weekend al voorzichtig en had vraagtekens of ze de zegereeks konden verlengen, maar dat het zo dramatisch verliep was ook weer niet de verwachting.

Het weekend begon van meet af aan slecht voor Red Bull. De auto's konden op vrijdag al geen grip vinden en meerdere keren waren Max Verstappen en Sergio Perez klagend over de radio te horen. Op de zaterdag ging het niet beter en dat resulteerde in de kwalificatie voor een grote verrassing. Voor het eerst sinds de F1-race in Rusland van 2018 stonden beide Red Bulls niet in de top-tien kwalificatie. En dat was niet te danken aan kapotte onderdelen, maar gewoon op pure snelheid was voor zowel Verstappen als teamgenoot Perez Q2 het eindstation. Daardoor stonden ze als elfde en dertiende op de grid. Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelt na afloop van de Singaporese Grand Prix aan Bild hoe hij tegen die situatie aan kijkt: "We geloven met wat we nu weten waarom we deze problemen hadden." Tegelijkertijd is de Oostenrijker richting de Grand Prix van Japan een stuk optimistischer: "Na deze prestatie heb ik er alle vertrouwen in dat het probleem van de kwalificatie in Suzuka niet meer zal opduiken."

Tijdens de race gokte Red Bull erop met een andere bandenstrategie naar voren te komen. Als een van de weinigen op de grid stonden Verstappen en Perez op de harde band, om zo bij een late safety car te profiteren. De safety car kwam echter een paar ronden te laat voor de Oostenrijkse renstal, waardoor de strategie net niet goed werkte. Verstappen kwam daardoor tot een vijfde plek, Perez moest het met P8 doen. Marko denkt als er meer in had gezeten als de safety car beter getimed werd. "Als hij er twee ronden eerder was, dan had Max de race gewonnen", aldus de 80-jarige Red Bull-adviseur.

