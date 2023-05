F1 data-analyse: De aanknopingspunten voor Verstappens inhaalrace in Miami

Waar Max Verstappen vorig jaar vanaf de derde startplek mocht beginnen aan de allereerste Grand Prix van Miami staat hij ditmaal drie startrijen verder naar achteren. In de editie van 2022 wist de Nederlander dat hij agressief moest zijn bij de start om Carlos Sainz te verschalken en dat lukte, mede doordat de Spanjaard niet met hand en tand verdedigde in de eerste bochtencombinatie. Charles Leclerc moest er vervolgens ook aan geloven, waarna zich in de slotfase een interessant kat-en-muisspel ontvouwde op de rechte stukken. Ditmaal is er meer werk aan de winkel voor Verstappen, die acht mannen voorbij moet wil hij wederom winnen in The Sunshine State.

In het vierkantje na afloop was Verstappen tamelijk helder over zijn verwachtingen. "Minimaal P2", zei hij gedecideerd. Het is natuurlijk een logische inschatting, wetende dat Red Bull tot dusver een klasse apart is geweest, met name op zondag. Data van de voorgaande vier raceweekenden laten zien dat de voorsprong van Red Bull op zondag doorgaans groter is dan de marge op zaterdag. Of zoals Verstappen dat in Baku verwoordde: "Onze auto is op de één of andere manier iets beter in de race dan over één ronde, ik weet zelf ook niet goed hoe dat kan." Vorig jaar was dat door het overgewicht en de neiging naar onderstuur logisch, maar die twee dingen zijn anno 2023 weggenomen.

Long runs: Verstappen het snelst op de medium

Of het patroon van beter in de race dan over één ronde ook geldt in Miami, valt natuurlijk nog te bezien. Vooral omdat de Red Bull in handen van Verstappen rond het Hard Rock Stadium ook behoorlijk rap is gebleken over één vliegende ronde. Zo topte hij de tweede en de derde training en noteerde hij in Q2 een rondetijd die aan het eind van de rit goed genoeg was geweest voor pole-position. Dat gezegd hebbende, kan Verstappen ook zeker moed putten uit de wat langere runs. De long runs aan het eind van de vrijdag zijn eveneens onderbroken door een crash van Leclerc, al valt er alsnog wel wat uit op te maken. Zo toonde Verstappen zich de snelste man op mediums. Zijn gemiddelde rondetijd kwam uit op 1.32.323. Perez gaf op dezelfde compound vier tienden toe met zijn gemiddelde rondetijd, hetgeen onderstreept dat Verstappen de overhand had.

Het kan goed nieuws zijn voor Verstappens race, al horen daar wel twee disclaimers bij. De eerste is dat Perez op vrijdag nog niet helemaal tevreden was over de afstelling en ook niet over zijn eigen prestaties. De afstelling is richting de zaterdag nog wat aangepast, waardoor het uiteindelijke beeld iets beter kan zijn dan dat het vrijdag leek. Zo gaf Perez tijdens de zaterdagse persconferentie aan meer vertrouwen te hebben in zijn auto voor de race dan over één ronde. De tweede disclaimer is dat er van Fernando Alonso niet echt bruikbare informatie is, aangezien zijn lange run nog meer werd gehinderd door de rode vlag. Daar komt bij dat Aston Martin er in de trainingen nog niet geweldig bij zat, maar in de kwalificatie wel ineens paraat was. Het maakt de Spanjaard de grote variabele in het verhaal en natuurlijk een belangrijke, omdat hij vanaf de eerste startrij mag komen en als geen ander weet hoe hij een race in moet delen.

Wat betekent de regen van zaterdagavond? Topsnelheid blijft een wapen

Dat even buiten beschouwing gelaten lijkt Verstappen echter de beste papieren te hebben als het puur op de race pace aankomt. Een tweede factor van belang is natuurlijk hoe makkelijk het inhalen gaat in Miami. Grip lag er naast de ideale lijn amper op vrijdag en zaterdag en daar komt bij dat het zaterdagavond – rond 22.00 uur lokale tijd – behoorlijk heeft geregend in Miami Gardens. De grip die er lag, is dus weer voor een groot deel weggespoeld. Dat is overigens ook een cruciale kanttekening bij het bovenstaande, aangezien een compleet ander gripniveau ook effect kan hebben op de balans in de auto (onder parc fermé) en dus de race pace behoorlijk kan beïnvloeden. Het weer maakt de race dus nog net iets interessanter.

Los daarvan lijkt inhalen naast de ideale lijn lastig, al zei Verstappen daar na afloop van de kwalificatie over: "Het zal daardoor wel iets lastiger worden, ja, maar de meeste inhaalacties zullen toch richting bocht 17 plaatsvinden, aan het eind van het lange rechte stuk." Het grote voordeel van Verstappen is dat hij juist daar weer een sterk wapen heeft, oftewel: het gebruikelijke patroon in de data is ook in Miami te zien.

In het onderstaande overzicht zijn de snelste kwalificatierondjes van Verstappen, Carlos Sainz en Fernando Alonso (de drie snelste teams) met elkaar vergeleken en daarbij kleuren de rechte stukken wederom blauw. In het gedeelte waar Verstappen over spreekt, het einde van het lange rechte stuk naar bocht 17, kan hij rekenen op een marge van zeven kilometer per uur op Sainz en acht op Alonso. Dit is met DRS open bij alle auto's, waardoor de marge logischerwijs nog veel groter zal zijn als de voorganger geen DRS heeft en Verstappen de effectieve achtervleugel van de Red Bull wel open mag klappen. Het is precies waar Verstappen zijn voorspelling op baseert, de verwachting dat hij zelfs met kortere DRS-zones nog wel prima door het veld kan snijden. Als dat rap gebeurt, mag de F1-paddock zich misschien wel verheugen op een echte tweestrijd tussen Perez en Verstappen en dan is het slot van de kwalificatie toch nog ergens goed voor geweest...

Bekijk hieronder meer over de kwalificatieronden en de telemetrie van Verstappen, Alonso en Sainz: