Herbert over AI-interview met Schumacher: “Krankzinnige wereld”

Die Aktuelle pakte onlangs uit met een ‘exclusief interview’ met Michael Schumacher. Het bleek echter te gaan om een interview dat was gemaakt aan de hand van kunstmatige intelligentie (AI). De familie Schumacher kon er niet om lachen en maakte bekend het blad voor de rechter te slepen. Die Aktuelle ondernam zelf ook actie: het ontsloeg hoofdredacteur Anne Hoffmann en verontschuldigde zich bij de familie Schumacher.

Volgens Johnny Herbert geeft het AI-interview aan in wat voor maatschappij we tegenwoordig leven. “Het interview van dat Duitse tijdschrift was afschuwelijk”, moppert de Britse oud-coureur in gesprek met Ice 36. “Dit is de moderne, krankzinnige wereld van AI en hoe gevaarlijk het kan zijn. Dit was een perfect voorbeeld van hoe je het op een volledig verkeerde manier gebruikt. Ik snap de fascinatie voor Michael, want het verhaal kent nog geen einde. Er is een eindeloze fascinatie voor Michael. Ikzelf heb geen enkel contact met de familie. Het wordt allemaal heel strak gehouden.”

“Hij is genadeloos”

Herbert was in de slotfase van het seizoen 1994 en het volledige seizoen 1995 de teamgenoot van Schumacher in diens kampioensjaren bij Benetton. De drievoudig Grand Prix-winnaar kijkt terug op die samenwerking: “We waren het niet altijd eens. Hij is genadeloos, maar daarom heeft hij bereikt wat hij heeft bereikt. Hij had een manier waarop hij wilde racen en had het geluk dat hij de juiste mensen om zich heen had met Flavio Briatore, Ross Brawn en Rory Byrne. De laatste twee nam hij mee naar Ferrari.”

“Ik herinner me nog dat Ross zei dat Michael de beste coureur is met wie hij ooit heeft gewerkt. Daarom waren ze bereid alles voor hem te doen. En dan bedoel ik ook alles. Daarom kreeg Michael de steun, omdat hij het ook teruggaf. Samen leverden ze en werd het een reeks van successen”, aldus Herbert, doelend op de periode 2000-2004, waarin Schumacher vijf jaar op rij wereldkampioen werd met Ferrari. Hij verruilde Benetton na het seizoen 1995 voor de Scuderia.

In de jaren negentig kwam er nog geen wereldtitel voor Schumacher en Ferrari, desondanks leverde de Duitse coureur in die periode wel een aantal indrukwekkende prestaties. Bijvoorbeeld in de Grand Prix van Spanje in 1996. “Dat was voor mij zijn beste prestatie met Ferrari”, vervolgt Herbert. “Het was zijn eerste zege voor Ferrari, na een verbluffend optreden in de stromende regen. Daarom werd hij na afloop ‘de Regenkoning’ genoemd. Het was een ongelooflijke prestatie. Ja, hij had ook een donkere kant, maar je kan niet ontkennen wat hij heeft bereikt.”