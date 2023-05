Wolff vindt W14 onvoorspelbaar: “Naar om mee te werken”

George Russell deed het met een zesde tijd in de voortijdig beëindigde Q3 nog redelijk op het Miami International Autodrome, maar Lewis Hamilton bleef steken op P13. In de eerste vrije training eindigden Russell en Hamilton nog op respectievelijk P1 en P2. Het illustreert de onvoorspelbaarheid van de Mercedes W14. “Het is geen leuke auto, geen goede auto”, zegt teambaas Toto Wolff. “Het gaat om alles. Om het tempo, om de prestaties. Er is een gebrek aan begrip van waarom de wagen niet levert. Dat maakt het zo naar om met deze auto te werken. Het gaat om het totaalplaatje. Het is gewoon heel slecht.”

Mercedes heeft voor de volgende Grand Prix, over twee weken op Imola, een grote upgrade gepland. Dit pakket bevat onder meer nieuwe sidepods en een gewijzigde voorwielophanging. “Wat we met deze upgrade proberen te bereiken, is het neerzetten van een nieuwe basis. We willen de huidige vraagtekens wegnemen, zodat we kunnen vaststellen: dit is het probleem niet, nu we zijn overgestapt op een nieuw concept. Dat geldt voor de voorwielophanging en we kijken ook naar de implementatie van bodywork dat conventioneler is dan wat we nu hebben. Dit zal tot een andere luchtstroom leiden.”

“Voor mij voelt het bijna als een reset tot wat twaalf maanden geleden een goede start zou zijn geweest. Daarna gaan we proberen ons verder te verbeteren”, aldus Wolff. De Oostenrijker is niet tevreden over de progressie die Mercedes in de afgelopen twaalf maanden heeft geboekt. Op de vraag of hij dit slechte weekend in Miami had verwacht, antwoordt Wolff: “Nee, het is slechter dan ik had gedacht. Sinds de laatste keer dat we hier waren zijn twaalf maanden verstreken, maar de wagen is slechts marginaal beter geworden.”

Wolff is blij dat porpoising is verholpen, maar ziet verder weinig lichtpuntjes. “Het stuiteren op de rechte stukken is het enige dat beter is dan vorig jaar”, moppert hij. “De auto is niet snel genoeg en we hebben geen idee van waarom het van de ene naar de andere sessie verschilt. Dat is niet acceptabel.”

