Ocon reageert op opdracht van Alpine: "Dat begreep ik ook wel"

Esteban Ocon lag achtste ten tijde van de tweede safety car. De Fransman zat achter Sebastian Vettel en voor Fernando Alonso. Zijn Spaanse teamgenoot stond op nieuwere banden. Ocon kreeg van zijn engineer de opdracht om niet met Alonso te vechten en hem netjes door te laten. "Laat me racen. Ik laat hem op het juiste moment door, zodra de situatie wat rustiger is", riep de Fransman over de radio. Hij liet weten niet met Alonso in gevecht te gaan, maar wilde wel eerst Vettel voorbij. De duidelijke instructies kwamen een dag na hun aanvaring in de sprintrace, waarbij Alonso een stuk van zijn voorvleugel verloor, maar wel als schuldige werd aangewezen. Alpine viel daardoor buiten de punten.

De herstart verliep zoals Ocon hoopte: hij passeerde Vettel in de eerste bocht en liet Alonso een ronde later voorbij. De Spanjaard eindigde als vijfde, terwijl Ocon achtste werd. "Ik vocht niet en wilde hem laten gaan", zegt Ocon. "Dat is wat ik deed. Ik had hem toch niet achter me kunnen houden. Hij was ontzettend snel op de zachte band en natuurlijk lagen er ook punten voor het grijpen. Ik wist in welke situatie ik zat. Het team hoefde me niet te vertellen wat ik moest doen."

Ocon sprak niet met Alonso

Hun aanvaring op zaterdag kon op stevige kritiek rekenen van Alpine-teambaas Otmar Szafnauer, maar volgens Ocon bouwt Alpine verder op het Grand Prix-resultaat. "Het team zal ongetwijfeld tevreden zijn", vervolgt de Fransman. Op de vraag of Ocon nog met Alonso gesproken heeft over het incident, antwoordt hij dat dit niet gebeurd is. Is er nu een spanning tussen het tweetal? "Nee. Het was niet al te aardig wat hij in de media zei, maar ik heb veel respect voor hem. Hij is een legende en dat respect blijft. Het maakt niet uit wat hij tegen de media gezegd heeft. Ik heb liever dat we in gesprek gaan."

Alpine scoorde veertien punten in Brazilië, terwijl hun grootste concurrent McLaren een dubbele uitvalbeurt incasseerde. Het Franse merk staat met nog een wedstrijd te gaan negentien punten voor op de heren uit Woking. "Ik ben heel blij voor het team", gaat Ocon verder. "Met nog een race te gaan, verandert deze voorsprong wel het een en ander. De wagen was echt snel en we mogen blij zijn dat we twee verschillende strategieën probeerden. De ene werkte beter dan de andere, maar we dekten ons in en voerden het perfect uit. We kunnen echter niet ontspannen nu. We moeten als een gek blijven pushen in de laatste race, maar de druk is met deze voorsprong wel iets minder."

Ocon prijst ook het harde werken van zijn team om de A522 kort voor de race van een andere power unit te voorzien. Door een brand na de sprintrace was zijn krachtbron beschadigd, net als een aantal onderdelen op de auto. In het begin van de race kampte de Alpine-coureur ook met een remprobleem: "Maar dat hebben we weten op te lossen. Het was fantastisch", besluit hij.

Video: Een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix van Brazilië