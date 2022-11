De Grand Prix van Brazilië was misschien wel een van de meest spectaculaire raceweekenden van 2022. De Formule 1-sprintrace stelde zaterdag al niet teleur en op zondag werd F1 in de persoon van George Russell een nieuwe winnaar rijker. Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen terug in de tijd en kwamen weer eens met elkaar in aanraking. De regerend wereldkampioen kreeg de schuld en werd met vijf seconden bestraft.

In de slotfase van de race wisselden Verstappen en teamgenoot Sergio Perez van positie, zodat de Nederlander een poging kon doen om Fernando Alonso en Charles Leclerc in te halen. De Monegask is de directe concurrent van Perez in de strijd om P2. Op deze manier wilde Red Bull Racing proberen punten van de Monegask af te snoepen, aangezien Checo op zijn mediums geen pace meer had. Het lukte Verstappen niet om de heren in te halen, waarna hij de opdracht kreeg om Perez weer voorbij te laten. Dit weigerde de tweevoudig kampioen. Hij reageerde furieus toen Gianpiero Lambiase, Max' engineer, hem vroeg wat er gebeurd was: "Ik heb al gezegd dat jullie dit niet aan mij moeten vragen. Oké? Is dat duidelijk? Ik heb aangegeven wat mijn redenen zijn en daar sta ik achter." Perez was daar op zijn beurt niet blij mee.

Tekst gaat verder onder de video

Video: Max Verstappen negeert teamorders in Braziliaanse Grand Prix

Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten dat de heren kort na de finish bij elkaar zijn gaan zitten en de kwestie hebben uitgepraat. De Oostenrijker zegt dat Verstappen in de seizoensfinale Checo zal bijstaan in de strijd om de tweede plek. "Max gaat er in Abu Dhabi alles aan doen om Sergio aan de tweede plek te helpen. Dat staat vast en met dat uitgangspunt reizen we richting Abu Dhabi. Intern is alles opgehelderd. We werken als een team", aldus Marko tegenover Sky. Op de vraag hoe Marko terugkijkt op het incident tussen Verstappen en Hamilton, antwoordt hij. "Hij kreeg een tijdstraf, maar voor ons was het meer een race-incident. Daarmee was onze strategie op softs weg. Nadat we op mediums onze weg vervolgden, was er geen snelheid meer."

In de aanloop naar het Braziliaanse Grand Prix-weekend blikte Hamilton met oud-Formule 1-coureur Timo Glock terug op de finale in 2008. Daar won de Brit in de laatste bocht het kampioenschap ten faveure van Felipe Massa. Glock speelde daarbij een belangrijke rol. Hij was degene die in de laatste bocht werd ingehaald door Hamilton. De toenmalig Toyota-coureur vroeg de oud-wereldkampioen of de finale in Abu Dhabi 2021 vergelijkbaar was met die van 2008. De Mercedes-coureur gaf aan dat dit niet het geval was, omdat die van vorig jaar gemanipuleerd was. Marko snapt die uitspraak niet. "Ik begrijp het niet", vervolgt hij. "De wedstrijdleider nam de beslissing. We kunnen deze kwestie niet steeds opnieuw ter sprake brengen."

Video: Verstappen en Lewis Hamilton botsten op Interlagos