Ocon ontvangt andere krachtbron door flinke brand na F1-sprintrace Brazilië

Esteban Ocon kende een enerverende Formule 1-sprintrace op Interlagos. De Fransman kwam in de openingsronde twee keer in aanraking met teamgenoot Fernando Alonso. De Spaanse coureur verloor bij de tweede touché een gedeelte van zijn voorvleugel. Een lekke rechter achterband bleef Ocon bespaard. Na een teleurstellend verloop van de race kwam de Fransman als zeventiende over de meet. Bij het parkeren van zijn auto vloog de A522 echter in brand. Marshals kwamen meteen met brandblussers aangerend om het vuur te doven.

Alpine meldt dat een brandstoflek en de brand flink veel schade hebben veroorzaakt en dat de auto van Ocon van een andere power unit is voorzien. "Vanwege een brandstoflek in de auto van Esteban na de sprintrace en de brand die veel schade heeft veroorzaakt, heeft het team een andere power unit in de auto gezet. Deze komt uit zijn pool. Dit betekent dat hij geen gridstraf krijgt en de race als zeventiende begint. De beschadigde onderdelen op het chassis zijn ook vervangen", zo luidt een bericht van het Franse merk op social media.

De renstal begint de race dus 'gewoon' vanaf de zeventiende en achttiende positie. Teamgenoot Alonso was na afloop van de race furieus over het incident met Ocon. Hij werd wel als schuldige aangewezen en ontving een tijdstraf. "Gelukkig hebben we hierna nog maar één race te gaan en dan zit het erop. In Jeddah zat ik door hem al dicht bij de muur en dat was in Hongarije opnieuw zo", aldus de man uit Oviedo. Alpine was woest op het tweetal, dat in de strijd met McLaren geen goede zaken deed.

Video: Auto Ocon vliegt in brand na F1-sprintrace op Interlagos