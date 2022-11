Hamilton een doelwit voor Max Verstappen? "Dat is logisch"

Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen elkaar al vrij vroeg in de race tegen. Bij de herstart na de eerste safety car - die veroorzaakt werd door de botsing tussen Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen - dook het tweetal samen de eerste bocht in. Hoewel de Nederlander voor Hamilton zat in het eerste gedeelte van de Senna S, zat de Brit er op zijn beurt weer voor bij de rechterknik. Verstappen kreeg echter weinig ruimte. Hamilton stuurde in en clashte met zijn grootste rivaal. De Red Bull-rijder liep een beschadigde voorvleugel op en werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen. De regerend wereldkampioen kreeg vijf seconden aan zijn broek. De W13 liep schade op aan de vloer en wieldoppen. Het incident bracht menigeen terug naar 2021, toen het duo elkaar ook regelmatig tegenkwam.

De botsing suggereert dat zij anders tegen elkaar racen dan met andere coureurs. Op de vraag of Hamilton denkt dat Verstappen een probleem met hem heeft, antwoordt de Brit. "Daar maak ik me niet druk om. Het is vrij logisch dat je, als je succes hebt gehad, een doelwit wordt. Het is prima. Het is niets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt." De zevenvoudig wereldkampioen dacht niet echt specifieke dingen over het incident. Hamilton wilde met name de knop omzetten en zich weer naar voren vechten. "Ik dacht alleen dat ik de race moest staken. Iets aan de achterkant voelde niet goed. Ik had het idee dat we een een-tweetje verloren, dat is het enige waar ik aan kon denken."

Hamilton besloot meteen over het gras te gaan: "Het enige dat ik kon denken was om het team dit ongelofelijke resultaat te geven", vervolgt hij over zijn tweede plek. "Het gaat er mij niet om hoe je valt, maar juist hoe je opstaat. Ik ben trots op het werk dat we allemaal geleverd hebben." De Brit viel dus naar achteren, maar knokte zich uiteindelijk naar het podium. Hij finishte kort achter teamgenoot George Russell, die voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een Grand Prix won.

Video: Hamilton en Verstappen botsen tijdens de Grand Prix van Brazilië