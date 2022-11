Alpine: “Alonso en Ocon hebben team in de steek gelaten”

Esteban Ocon en Fernando Alonso startten de sprintrace op het circuit van Interlagos als respectievelijk zesde en zevende, maar konden deze goede uitgangspositie niet verzilveren. Door hun onderlinge gevechten vielen ze ver terug, waardoor ze zondag voor de hoofdrace de voorlaatste startrij delen. De Alpine-coureurs maakten in de openingsronde contact in bocht 4 en vervolgens ook op het rechte stuk van start/finish. Voor de laatste touché kreeg Alonso een tijdstraf van vijf seconden opgelegd.

Voor Alpine was de sprintrace duur puntenverlies in de strijd met McLaren om de vierde plaats bij de constructeurs. Concurrent Lando Norris eindigde als zevende en scoorde daarmee twee WK-punten. McLaren verkleinde zodoende het gat naar Alpine tot vijf punten. Met het oog op de startopstelling voor de hoofdrace moet Alpine zelfs vrezen dat McLaren P4 afpakt: waar Ocon en Alonso dus op de voorlaatste startrij staan, vertrekt Norris als zesde (na de gridstraf voor Carlos Sainz) en zijn McLaren-collega Daniel Ricciardo als elfde.

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is dan ook niet blij met zijn coureurs. “Eerlijk gezegd moet zowel Esteban als Fernando het beter doen, om het fantastische werk van iedereen in het team te belonen. Ze moeten incidenten op de baan, waarmee ze de prestaties van het hele team in gevaar brengen, vermijden”, moppert Szafnauer. “In deze race hebben beide rijders het team in de steek gelaten. Ik verwacht meer van hen in de hoofdrace, waarin we er alles aan moeten doen om wat punten goed te maken. We willen ervoor zorgen dat we komend weekend naar Abu Dhabi gaan in een positie waarin we onze doelen voor het seizoen kunnen behalen. Zondag is een nieuwe dag.”

De gespannen situatie tussen Alonso en Ocon leidde ook tot verdeeldheid op social media. Alpine zegt zelfs 882 ‘giftige berichten’ te hebben ontvangen, waarvan 162 ‘zeer giftige’. Dat pikt men niet in Enstone. “We zullen actie ondernemen tegen individuen of groepen die berichten op social media plaatsen of verspreiden die beledigend zijn voor onze coureurs, teamleden en fans”, meldt Alpine via Twitter.

Video: Contact tussen Alonso en Ocon in sprintrace op Interlagos