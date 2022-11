Kevin Magnussen vertrok na een zinderende kwalificatie vanaf pole in de Formule 1-sprintrace. Na de start behield de Haas-coureur de leiding, tot Max Verstappen hem in de derde ronde passeerde. De Deen viel steeds verder terug en moest uiteindelijk ook de McLaren van Lando Norris voor laten gaan. Magnussen passeerde de finish als achtste. Daarmee pakte hij het laatste puntje. Een belangrijke in de strijd met AlphaTauri in het constructeurskampioenschap.

"Ik ben vergeten om er echt van te genieten", zegt Magnussen over het kort aan de leiding liggen. "Ik was meer bezig met het managen van mijn banden. Ik probeerde in een ritme te komen, dus ik heb er niet veel aan gedacht. Mijn gevecht lag toch ergens rond de zevende of achtste plek, dus ik was meer bezig met het rubber. Van tevoren wist ik al dat ik door die gasten zou worden ingehaald. Ik probeerde de schade beperkt te houden om op een zo'n goed mogelijke positie te eindigen. Dit lukte bijna. Mijn snelheid was echter niet goed genoeg om Norris achter me te houden, hij was iets te snel. We hebben er toch een punt uit weten te slepen. Daarnaast heb ik een paar rondjes aan de leiding gereden en vertrok ik voor de eerste keer van pole-position. Dat was fantastisch."

Magnussen is vol lof over de verrichtingen van zijn team op Interlagos. "Naar mijn idee waren ze onwijs geconcentreerd en lieten ze alle vreugde van vrijdag even achter zich. Ze richtten zich op wat ze moesten doen. Als we hier weggaan kunnen we terugdenken aan de kwalificatie en de pole-position", vervolgt de Deen. "Af en toe moeten we dit gewoon naar boven halen. Maar als er werk aan de winkel is, zoals voor een sprintrace, is het belangrijk dat je je focust op wat belangrijk is."

Schumacher knokt zich naar P12

Mick Schumacher, de teamgenoot van Magnussen, kende een frustrerende kwalificatie en startte de sprintrace vanaf de twintigste plek. Uiteindelijk kwam de Duitser als twaalfde over de meet, ondanks wat zorgen over zijn Ferrari-krachtbron. De kwalificatie werkte wel als motivatie voor Schumacher. "We hadden zeker niet de snelheid om Q3 te bereiken. Ik baalde daarvan. Desalniettemin heeft Kevin geweldig werk geleverd, net als het team. Het was te gek om die pole te zien." Schumacher geeft toe dat de zorgen over zijn power unit niet heel lekker waren voor zijn sprintrace. "Onze eerste ronde was prima. Dat was achteraf de sleutel. Vervolgens haalde ik een aantal mensen in. Maar er waren zorgen over de motor. We hadden wat problemen. Ik heb veel geprobeerd op mijn stuur om het op te lossen. Hopelijk is het voor de Grand Prix in orde."

Video: Magnussen start van pole in F1-sprintrace Brazilië