Vettel vond bijna-botsing met Stroll in sprintrace onnodig

Sebastian Vettel probeerde in de negende ronde van de sprintrace op Interlagos Lance Stroll te passeren in bocht 3, maar zijn ploegmakker verdedigde krachtig en dwong de Duitser op het gras. Hoewel ze elkaar niet raakten en Vettel zich kon herstellen, kreeg Stroll een straf van tien seconden aan zijn broek voor gevaarlijk rijgedrag. Na afloop van het incident zei Vettel dat hij zich niet al te veel zorgen maakte over wat er gebeurde, behalve dat hij zich afvroeg of het tweetal überhaupt wel had moeten vechten.

"Ik denk niet dat we contact maakten, het was dichtbij", zei Vettel tegen Sky. "Ik bedoel, het is duidelijk een fractie van een seconde. Ik ging naar de binnenkant, het gat ging dicht en het was echt krap. Ik ging van de baan en het was moeilijk om weer te herstellen. Gelukkig kwam ik terug. Daarna konden we samenwerken en kon ik het tempo dat ik had, gebruiken."

Vettel is van mening dat het veel logischer was geweest als hij en Stroll meer hadden samengewerkt in een poging om verder naar voren te komen. "Het is een dunne lijn, je vecht voor je plek," zei de viervoudig wereldkampioen die na dit seizoen zijn helm aan de wilgen hangt. Hij snapt aan de ene kant de actie van Stroll wel. "Uiteraard is het belangrijk om te verdedigen. Maar aan de andere kant probeer je altijd af te wegen: verlies je meer dan dat je wint? Bovendien proberen we ook samen te werken. Dus ik denk dat we het beter hadden kunnen doen. Allebei. Door te proberen een betere uitslag te behalen voor het team en niet zoveel tijd te verliezen."

Stroll wist naderhand niet hoe ver hij Vettel naar buiten had geduwd. "Ik moet er nog eens naar kijken", zei hij tegen Sky. "Ik heb de video niet gezien, maar waarschijnlijk heb ik niet genoeg ruimte gelaten." Vettel, die uiteindelijk als negende eindigde terwijl Stroll als zeventiende werd geklasseerd, denkt dat er goede kansen zijn om zondag punten te scoren in de hoofdrace. "Pierre [Gasly] hebben we vandaag gepakt, Kevin [Magnussen] ligt morgen nog voor ons. Het wordt een ander verhaal. Het is een lange race. Maar het tempo in de sprintrace zag er goed uit. Ik heb goed om mijn banden gedacht. Hopelijk krijgen we een vergelijkbare kans."

Video: Vettel en Stroll raken elkaar bijna in de sprintrace