De sprintrace in Brazilië is door de aanvaringen van de Alpine-coureurs uitgelopen op een deceptie voor het Franse fabrieksteam. Kort na de start kwamen Fernando Alonso en Esteban Ocon in bocht vier voor het eerst met elkaar in aanraking. Ocons inhaalactie op Lando Norris mislukte, waarna hij zijn teamgenoot ietwat wijd drukte. Door het momentje dat Alonso daardoor had, raakte hij Ocon voor het eerst. Later in de ronde kwam het tweetal op start-finish nogmaals met elkaar in aanraking, wat Alonso schade aan de voorvleugel opleverde en hem tot een pitstop dwong.

Nadat hij zijn frustraties via de boordradio duidelijk liet blijken, reed Alonso nog naar P15. Ocon kwam uiteindelijk als achttiende over de finish. De stewards hebben het incident onderzocht en oordeelden dat Alonso de schuldige was bij de tweede botsing. Hij krijgt daarom twee strafpunten op zijn superlicentie - zijn totaal komt op zes - en vijf seconden tijdstraf, waardoor hij terugvalt tot achter Ocon op P18. De Fransman schuift op naar P17. "Het team stelde dat Ocon langzamer was dan normaal door aerodynamische schade, opgelopen in bocht 4, maar de stewards zagen in de telemetrie dat Ocon op ongeveer dezelfde snelheid zat als andere auto's die op dat punt geen tow hadden", onderbouwden de stewards de straf. "Alonso was significant sneller met zijn tow en hij gaf in de hoorzitting toe dat hij een verkeerde inschatting maakte over wanneer hij uit de slipstream moest komen. De stewards oordeelden dat Alonso volledig fout zat bij de botsing, wat op deze snelheid en op dit punt van het circuit gevaarlijk was."

Na afloop van de sprintrace was de woede bij Alonso over de incidenten ietwat weggezakt, maar nog altijd restte de frustratie richting Ocon. "Er waren veel gevechten die te close waren, helaas. Het is verre van ideaal als dit met je teamgenoot gebeurt, maar het hele jaar is het met hem zoals dit", liet de tweevoudig wereldkampioen optekenen. Ook liet hij doorschemeren uit te kijken naar zijn overstap naar Aston Martin. "Gelukkig hebben we hierna nog maar één race te gaan en dan zit het erop. In Jeddah zat ik door hem al dicht bij de muur en dat was in Hongarije opnieuw zo. Vandaag gebeurde dit in bocht 4... Soms is het heel competitief binnen een team en bij hem is dat al gebeurd met Sergio Perez, terwijl hij hier ook een incident had met Max Verstappen toen hij zijn ronde achterstand ongedaan wilde maken, dus... Nog één race te gaan."

Ocon merkte niks van tweede touché op start-finish

Intussen hield Ocon er na de sprintrace een heel andere kijk op na. De Fransman wist niet dat er nog een tweede aanvaring was met Alonso en ook was hij zich van geen kwaad bewust. "Ik had geen idee dat dit is gebeurd. Het werd me net verteld, maar ik weet niet hoe dat mogelijk was", aldus Ocon over het incident op start-finish. Over de boosheid bij Alonso: "Dat is zijn mening, mijn mening is anders. Ik reed ervoor, dus ik was niet degene die aan het vechten was. Ik probeerde de McLaren in bocht 4 aan te vallen. Het is een race en we proberen uit alles het maximale te halen, maar vandaag was kostbaar."

Ondanks de onenigheid tussen de teamgenoten wil Alonso zich wel aansluiten bij die laatste constatering van Ocon. "Ik heb de beelden nog niet gezien en dus weet ik niet precies wat er gebeurde, maar ik vind het teleurstellend dat we vandaag geen punten hebben gescoord. Mijn auto was vandaag in ieder geval heel snel", aldus Alonso, die het toch niet kan laten om nog een kleine sneer uit te delen naar zijn stalgenoot. "Zijn auto was het hele weekend al iets langzamer, maar aan mijn zijde hebben we een kans verloren. Toch is nog niet alles verloren, want morgen hebben we een lange race waarin we ons hopelijk kunnen herstellen."

Video: Ocon en Alonso vliegen elkaar in de haren tijdens sprintrace