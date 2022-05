Fittipaldi: Perez heeft de potentie om Verstappen te verslaan

Sergio Perez weet dit jaar een stuk beter te presteren bij Red Bull Racing dan vorig jaar. De coureur uit Guadalajara scoorde in Saudi-Arabië zijn eerste pole-position in de Formule 1 en scoorde tweede plaatsen in Australië en Imola. Perez staat door zijn sterke optredens nu derde in het kampioenschap, al had zijn puntentotaal nog hoger kunnen zijn als er geen technische problemen waren geweest in Bahrein en Miami en als hij in Jeddah geen pech had gehad met de safety car.

Op de vraag of Perez dit jaar nog kan uitgroeien tot titelkandidaat, laat Emerson Fittipaldi tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten: “Nou, ik denk Checo dit jaar de kans van zijn leven heeft. Hij heeft vorig jaar veel geleerd van het team en veel opgestoken van Max. Hij rijdt dit jaar sterker, veel sterker. Hij beschikt nu elke Grand Prix over het zelfvertrouwen dat nodig is, begrijpt het nieuwe pakket beter en weet zich goed aan te passen aan de nieuwe auto, die een iets andere rijstijl verlangt. Of hij zich nog terug kan vechten in de titelstrijd? Zeer zeker. Maar hij komt dan voor een zeer moeilijke uitdaging te staan: Max verslaan. Dat wordt een zware klus. Maar hij heeft het talent. Hij heeft de kans om het heel erg goed te doen tijdens zijn tweede jaar bij Red Bull.”

Volgens Fittipaldi zou Perez in staat moeten zijn om Max Verstappen in een rechtstreeks duel te verslaan, maar moet dan wel alles perfect verlopen. “Alles zal mee moeten zitten“, zegt de ambassadeur van online wedkantoor Vegasinsider.com. “Het team moet alles voor elkaar hebben, de strategie voor de race moet goed zijn, de pitstops moeten vlekkeloos verlopen en de bandenkeuze moet juist zijn. Hij kan het, maar alle puzzelstukjes moeten op hun plek vallen als hij een zeer goede race wil hebben. En om van Max te winnen zal hij een exceptioneel goede race nodig hebben. Maar ik weet zeker dat hij de potentie hiervoor heeft, al zal het wel een flinke uitdaging worden.”

Dat Red Bull de bandenslijtage dit jaar goed binnen de perken weet te houden tijdens de long runs, is volgens Fittipaldi positief nieuws voor Perez. “De auto van Red Bull lijkt veel beter met de banden om te gaan tijdens de race dan die van Ferrari. Ze kunnen met andere woorden de banden beter sparen. En dat is zeer goed nieuws voor Checo. Red Bull is steevast sneller op oudere banden en dat maakt veel verschil. Ferrari is extreem snel in de kwalificatie, maar ze zullen de banden in betere conditie moeten zien te houden in de race. Daar komt Ferrari naar mijn mening tekort in vergelijking tot Red Bull. En waarom noem ik dit? Omdat Checo altijd extreem goed is geweest in het managen van de banden. Als je naar zijn races uit het verleden kijkt, kun je zien dat hij de banden altijd heel erg lang goed weet te houden, veel langer dan de andere coureurs. Dat zou hem dit jaar enorm kunnen helpen.”