Russell gelooft in podiumplek: “Maken goede kans tegen Ferrari”

Mercedes heeft in Spanje een goede stap vooruit gezet met de W13. Een upgrade heeft ervoor gezorgd dat George Russell en Lewis Hamilton aan het einde van de rechte stukken veel minder last hebben van porpoising en hierdoor zijn de rondetijden meteen een stuk competitiever. Zo liet Russell in de kwalificatie Red Bull-coureur Sergio Perez achter zich voor de vierde plek op de startopstelling. Hamilton kwalificeerde zich als zesde op de Catalaanse omloop.

Russell, die momenteel vierde staat in de WK-stand, heeft goede hoop dat hij vanaf de vierde startpositie een gooi kan doen naar het podium. “Max ziet er veel sneller uit dan de rest”, toont de coureur uit King’s Lynn zich onder de indruk van de long run pace van Red Bull Racing. “Maar ik denk dat we wel een goede kans maken tegen Ferrari, tenzij ze in de nacht van vrijdag op zaterdag nog iets gevonden hebben. Ik denk dat we in de mix zitten, dus we zullen ervoor gaan en voor het podium proberen mee te vechten. Ferrari was dit weekend extreem snel, maar ik denk dat wij een betere auto voor de race hebben dan voor de kwalificatie.”

“Ik verwacht een chaotische race”, vervolgt Russell in de paddock van Barcelona tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik denk dat iedereen een flink aantal pitstops zal moeten maken.” De Mercedes-coureur gaat er vanuit dat de bandenslijtage door de hoge temperaturen in Spanje een beslissende factor wordt in de wedstrijd. “De bandendegradatie is enorm. Het wordt in dat opzicht een van de lastigste races van het seizoen tot dusver, zelfs nog lastiger dan Bahrein. We zullen dus goed moeten nadenken over de strategie en voor de beste optie moeten gaan.”

Het weekend in Barcelona stemt Russell optimistisch voor de toekomst. “Kijk naar de kwalificatie. We hadden geen perfecte dag, maar als team hebben we toch ons beste resultaat van het seizoen gescoord. We zijn het hele weekend al in de top-drie of top-vier te vinden en voor het eerst dit jaar hebben we een kwalificatiesessie als snelste afgesloten. We zijn opgetogen over wat de komende races zullen brengen, al zal het nog wel een paar wedstrijden duren voordat we echt meer snelheid vinden.”