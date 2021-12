"Ik denk niet dat iemand dit nog kan voorspellen. Het is eenzelfde situatie als die ik heb gehad met Clay Regazzoni in 1974", vertelt Fittipaldi, die in dat seizoen uiteindelijk de titel pakte, in een exclusief interview met Motorsport.com Nederland. "Ik zie gewoon de druk bij Lewis Hamilton, Max Verstappen, de teams, de families en de sponsoren. Zelfs de fans voelen dit. Het wordt [komende zondag] een rechtstreeks duel. De een tegen de ander. Iedereen die erbij is kan slechts toekijken. De race gaat tussen die twee en de een die voor de ander eindigt wint. Ik kan me voorstellen hoe gespannen ze zullen zijn."

Fittipaldi, die ambassadeur is van Kelbet.nl, is dus ervaringskundige op dit gebied. Bij het horen van de vraag of hij nog advies heeft voor beide heren, antwoordt hij lachend: "Mijn advies is dat ze een strategisch plan hebben klaarliggen en de race uitrijden." Het aantal overwinningen ligt voor Verstappen dit seizoen op negen stuks. Titelconcurrent Hamilton heeft er momenteel acht. Mocht zowel Hamilton als Verstappen uitvallen, dan is de Red Bull-coureur titelwinnaar. Fittipaldi denkt echter niet dat dit meer druk legt bij Hamilton. "Nee, die is wel gelijk. Je kan er namelijk niet vanuit gaan dat jouw concurrent de wedstrijd niet uitrijdt. We zijn in ieder geval getuige van een prachtig stukje autosport. Het wordt geweldig."

Het sleutelmoment voor Fittipaldi kwam dit seizoen een aantal wedstrijden geleden, toen de Braziliaan Mercedes ineens een stuk sterker zag worden: "Ze hebben samen zoveel spectaculaire momenten gehad", vervolgt de tweevoudig wereldkampioen over het duel tussen de Mercedes- en Red Bull-coureur. "Verstappen heeft bijvoorbeeld meer races aan de leiding gelegen dan Lewis, maar de laatste vier of vijf Grands Prix is Mercedes echt een stuk sterker. Het is [op dat vlak] omgedraaid. Vanaf ongeveer augustus werd de strijd in het kampioenschap echt hevig. Elke wedstrijd was het weer raak."

Veiligheid in autosport is een stuk verbeterd

Tot zijn grote schrik zag opa Fittipaldi afgelopen zondag kleinzoon Enzo Fittipaldi hard crashen op het circuit in Saudi-Arabië. De Formule 2-coureur reed bij de start van de hoofdrace achterop ART-coureur Théo Pourchaire. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek Enzo Fittipaldi een gebroken hielbeen te hebben en ook boven zijn oog zaten verwondingen. Emerson Fittipaldi is blij dat het hierbij is gebleven en prijst het werk van de FIA. "Dankzij hen zijn er veiligere auto's. De monocoque is heel sterk geworden en er is veel verbeterd op het gebied van veiligheid. Er kwam ook zoveel energie vrij bij de crash. Gelukkig heeft hij alleen maar zijn hielbeen gebroken. Verder heeft hij wat kleine verwondingen boven zijn oog, maar het gaat gelukkig goed met hem en hij zal er snel weer bovenop zijn", vertelt de oud-IndyCar-kampioen. "Het deed me denken aan de [fatale] crash van Riccardo Paletti in Montreal in 1982, die was verschrikkelijk. Het is een goede zaak dat er zoveel verbeterd is in de autosport."