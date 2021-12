F1-commentator Valkenburg: “Hier kun en wil je geen nee tegen zeggen”

Het nieuws dat het commentaar bij de Formule 1-wedstrijden vanaf 2022 niet meer verzorgd wordt door oudgediende Olav Mol, sloeg bij veel mensen als een bom in. Bij de nieuwe rechtenhouder Viaplay vond men het echter tijd voor verandering en men ging daarbij niet over een nacht ijs, zo gaf Head of Sports Marco Zwaneveld in gesprek met Motorsport.com aan. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zaten de afgelopen weken en maanden al regelmatig met elkaar in het commentaarhok om de Formule 1-races van zogenaamd schaduwcommentaar te voorzien. De bekendmaking van het nieuws bracht in Nederland veel teweeg, merkte ook Valkenburg.

“Er is veel over ons heen gekomen, maar dat is ook wel logisch”, vertelde Valkenburg woensdag in Amsterdam in gesprek met Motorsport.com Nederland. “De situatie is heel lang hetzelfde geweest en verandering is voor iedereen heel gek. Er is veel gebeurd, maar ik kijk er ontzettend naar uit en ik heb er heel veel zin in.” Het contact met Viaplay ontstond in september, toen er concrete plannen gemaakt konden worden: “Ik denk dat we begin september voor het eerst contact gehad hebben met Viaplay. Dan ga je een heel traject in en geef je heel wat races schaduwcommentaar en ga je heen en weer naar Denemarken. Ik denk dat we drie weken geleden wisten dat we het gingen doen. Wat dat betreft is het een lang en kort proces geweest, maar het was vooral intens.”

Valkenburg en Heemskerk kennen elkaar al jaren en werken al enige tijd samen: “We zijn beide opgegroeid op het circuit”, vertelde Heemskerk. “Ik heb in 2006 en 2007 Formule Ford gereden waar Nelson en [zijn vader] Gert Valkenburg destijds de drijvende kracht achter waren. Ik had een goede klik met Nelson. Ik had geen budget om voor zijn team te racen, maar ik heb lang voor ze gesleuteld en mocht in ruil daarvoor een wedstrijd racen. Dat viel tijdens de Paasraces en direct won ik beide wedstrijden. Uiteindelijk ben ik blijven zitten en heb ik zelfs bij hen in huis gewoond en hielp ik met sleutelen. Ze hebben mij enorm geholpen in mijn loopbaan.”

Valkenburg begon in 2008 met het van commentaar voorzien van de autosportwedstrijden en lang duurde het niet voordat ook Heemskerk de weg naar de microfoon vond. Valkenburg: “We hebben samengewoond en samen heel veel commentaar gedaan. Er waren op een gegeven moment zoveel langeafstandsraces die van stemmen moesten voorzien worden, dat ik Melroy gevraagd heb om een keer aan te schuiven. We hebben samen vaak Le Mans gedaan, maar ook Bathurst. We hebben inmiddels zo’n boek geschreven en daar komt telkens een hoofdstuk bij. Deze is onverwacht, maar wel heel mooi. Ik heb al veel grote sportevenementen gedaan, maar de Formule 1 is de grootste. Daar kun je geen nee op zeggen en dat wil je ook niet. Ik moest eerst aan de beademing toen we benaderd werden, maar direct daarna was het een enorme eer en was het een gaaf idee.”

Op de invulling van het commentaar wordt al volop geoefend met de wedstrijden die Valkenburg en Heemskerk tot nu toe achter de schermen gedaan hebben. De klik tussen de twee is onmiskenbaar, maar toch moet er ook nog wel ‘gesleuteld’ worden: “We zullen nog heel veel sleutelen aan onszelf en elkaar om zo ingeslepen mogelijk aan de start te komen in maart. Wat dat betreft is het bijna hetzelfde als voor een coureur. Er moet nog heel veel gedaan worden, maar dat proces gaat nog even door.” De Formule 1 is in ieder geval een stuk heftiger dan de autosportklassen die de heren tot nu toe verslagen hebben: “Het feit dat er iemand naast je zit die je goed kent en waar je op ingespeeld bent maakt het makkelijker, maar het is alsnog heel intens. De Formule 1 is niet te vergelijken met een langeafstandsrace, met alle data die je op je afkomt en alles wat je mee moet nemen. Als ik voor mezelf spreek, denk ik dat we een goede flow samen hebben, we plezier hebben en als we er dan ook het maximale uit kunnen halen voor de kijker, dan ben ik heel tevreden.”

Gevraagd wat Heemskerk aan het commentaar wil toevoegen, verklaarde hij: “Het commentaar wordt in de basis neergezet door Nelson, van mij zal het meer echt een aanvulling zijn op het rijdersvlak, op technisch vlak. Bij alle acties die plaatsvinden op de baan moet ik zorgen voor een aanvulling. Dat is een hoofddoel. We zijn zo op elkaar ingespeeld dat het voor ons ook vrij makkelijk schakelen is. Dat is voor ons de grootste rolverdeling tussen ons beiden.”

Het is nog niet duidelijk of Valkenburg en Heemskerk elke sessie van het weekend gaan doen of dat ze zoals Olav Mol bij Ziggo Sport alleen de kwalificatie en race voor hun rekening nemen. Daar zal de komende winter verder over nagedacht worden, net als over de invulling van de andere onderdelen van de Formule 1-uitzendingen.