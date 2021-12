Button verwacht achtste wereldtitel voor Hamilton

Lewis Hamilton en Max Verstappen beginnen zondag met evenveel punten aan de laatste race van het seizoen: 369,5 stuks. Als Hamilton op het aangepaste Yas Marina Circuit de meeste punten scoort, wordt hij de eerste coureur die acht keer wereldkampioen is geworden in de Formule 1. Als Verstappen de Mercedes-coureur in de laatste race voorblijft, is hij de eerste Nederlander die het Formule 1-kampioenschap wint.

Button heeft zo’n voorgevoel dat Hamilton na een zinderend seizoen aan het langste eind zal trekken. “Dit is de eerste keer dat ik ga zeggen wie ik denk dat het kampioenschap gaat winnen: ik denk echt dat Lewis de beste kaarten in handen heeft”, zei de wereldkampioen van 2009 vanuit zijn huis in Los Angeles tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “Hij rijdt momenteel heel erg goed en heeft zich de afgelopen paar wedstrijden knap terug weten te knokken. Hij heeft fantastisch werk geleverd. Maar de Mercedes-auto is op dit moment ook erg sterk. Mercedes is dit jaar nog niet zo goed in vorm geweest als nu. Ze begonnen aan het seizoen met een achterstand maar sinds Silverstone hebben ze enorme stappen gemaakt. Dus ik denk dat zij er het beste voor staan.”

“Over een enkele ronde weet Max altijd iets bijzonders uit zijn Red Bull te halen, maar het is de vraag of dat genoeg gaat zijn”, vervolgde de analist van Sky Sports F1. “Je hebt in Abu Dhabi immers veel lange rechte stukken. Het wordt lastig voor hem. Ik denk dat het Lewis wordt.”

Button voegt daar wel aan toe dat wie uiteindelijk ook wint, Verstappen en Hamilton beide een terechte kampioen zouden zijn. “Als Lewis zijn achtste wint, dan heeft hij daar heel diep voor moeten gaan en zou om die reden verdiend kampioen zijn. Maar als Max zijn eerste wint, dan heeft hij daarvoor Lewis en Mercedes moeten verslaan, waarmee hij de titel net zo goed verdiend heeft. We mogen ons in onze handen knijpen met alles wat we dit jaar gezien hebben. Of je nu een Hamilton-fan bent of een Verstappen-fan, ze hebben allebei een enorme strijd geleverd en verdienen allebei een groot applaus.”

Lewis Hamilton, Mercedes, en Max Verstappen, Red Bull Racing, Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

Button spreekt van een ‘onvergetelijk seizoen’. “Ik had eerder deze week een vergadering met iemand uit de filmindustrie en die zei tegen me: ‘Dit is waanzinnig. Zoiets verzin je niet.’ Ik smul echt van dit gevecht, werkelijk waar. Ze hebben het beide geweldig gedaan maar beide ook meer fouten gemaakt dan ik van ze had verwacht. Maar dat laat nog maar eens zien dat zelfs de besten ter wereld onder druk fouten kunnen maken.”

Volgens Button heeft Hamilton het moeilijk met Verstappen mede doordat hij de Nederlander niet altijd even goed kan inschatten. “Ik denk dat hij nog altijd bezig is om Max te doorgronden. Hij weet steeds niet waar Max zijn auto gaat positioneren voor een bocht en dat soort dingen. En dat is geweldig, want daardoor moet hij nog alerter zijn dan in het verleden met coureurs als Nico Rosberg en Sebastian Vettel, die hij wel goed door leek te hebben.”

Seizoensfinale zonder incidenten?

De voorlaatste Grand Prix van het jaar in Saudi-Arabië kende een bijzonder tumultueus verloop. De wedstrijd moest vanwege crashes tot twee keer toe worden stilgelegd en meerdere malen moest er een virtuele safety car worden ingesteld omdat er onderdelen op de baan waren beland. Ondertussen voerden Verstappen en Hamilton op het stratencircuit aan de kop van het veld een bikkelhard duel uit. Een spraakmakend moment was toen Hamilton achterop de Red Bull van Verstappen reed, nadat de Nederlander de instructie had gekregen om de Brit erlangs te laten, nadat hij bij een verdedigende actie rechtdoor van de baan was gegaan in de eerste bocht.

“Het was niet de beste race”, vatte Button het treffen in Jeddah in een paar woorden samen. Op de vraag van Motorsport.com Nederland wat hij vond van de tijdstraf die Verstappen na de race nog kreeg voor het incident met Hamilton, antwoordde Button: “Max deed een poging de positie aan Lewis te geven, maar die had volgens mij niet helemaal in de gaten wat daar gebeurde. Als ik een auto voor me langzamer zou zien gaan, dan zou ik die gewoon inhalen! Maar goed, wat Max daarna deed kwam waarschijnlijk voort uit frustratie omdat Lewis hem niet passeerde. Max ging veel langzamer rijden en remde nog een beetje toen Lewis vlak achter hem zat, vermoedelijk omdat hij zoiets had van: ‘Kom op, haal me in dan!’ En toen werd hij van achteren geraakt door Lewis. Dat Max daarvoor een straf heeft gekregen, is volgens mij wel fair, ook al probeerde hij Lewis erlangs te laten.”

Lewis Hamilton, Mercedes, knalt achterop de auto van Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Getty Images / Red Bull Content Pool

Button kan er stiekem wel van genieten. “Zo’n moment stookt het vuurtje alleen maar verder op”, zei hij met een glimlach. “En het heeft voor een prachtige uitgangspositie gezorgd voor de laatste race.” Button vindt niet dat de titelstrijd een smerig randje heeft gekregen door het meest recente voorval. “Nee. Ik denk ook niet dat de bedoeling van Max was dat Lewis achterop hem zou rijden. Het zijn van die dingen die kunnen gebeuren in het heetst van de strijd.”

Button hoopt niettemin dat de seizoensfinale zonder incidenten zal verlopen en er dit keer geen beroep hoeft te worden gedaan op de stewards. “Dat zou voor iedereen jammer zijn, ook voor de coureurs. Toen Ayrton Senna in de eerste bocht van Suzuka Alain Prost in de grindbak zette, kon je aan zijn gezicht aflezen dat hij wist dat hij het kampioenschap niet op de juiste manier had gewonnen. Max en Lewis zitten echt niet op zoiets dergelijks te wachten, maar mocht er wel iets voorvallen, dan zou dat jammer zijn voor het kampioenschap. Maar beide coureurs realiseren zich dat heus wel en zullen hun vingers daar niet aan willen branden. Nu is Abu Dhabi een heel ander circuit dan Suzuka. Als je in Abu Dhabi in de eerste bocht iemand van de baan rijdt, gaat diegene de uitloopstrook op en kan die daarna gewoon weer terugkeren op de baan. Maar ik verwacht niet dat we zoiets gaan zien. Ik denk dat we tot het einde een spannend gevecht gaan krijgen.”