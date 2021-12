Eindrapport Sebastian Vettel: De koning van het inhalen

Het Formule 1-seizoen van Sebastian Vettel

Positie in het wereldkampioenschap: 12

Aantal WK-punten: 43

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (België)

Beste resultaat: 2e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 6,6

Er waren jaren dat Sebastian Vettel een race van pole-position startte en het hele veld de Duitser een klein anderhalf uur later pas weer terug zag aan de finish, met een grote bokaal in de rechter- en een fles champagne in de linkerhand. Het waren de jaren dat Vettel de sport domineerde en vier jaar op rij de wereldtitel veroverde. In 2010 en in 2012 na ware thrillers in de seizoensfinale, in 2011 en 2013 een stuk comfortabeler en op dominante wijze. Het waren de jaren waarin Vettel tijdens de races vrijwel niemand tegenkwam, op een verdwaalde achterligger hier en daar na.

De jaren waarin Vettel regelmatig kon zwaaien met het kenmerkende wijsvingertje liggen al een tijdje achter ons. Zijn laatste overwinning dateert van september 2019, toen de Grand Prix van Singapore voor het laatst werd georganiseerd. Het jaar erop volgde een troosteloos 2020 bij Ferrari, waar hij voor de start van het seizoen al te horen kreeg dat hij aan het einde van het jaar moest vertrekken. De viervoudig wereldkampioen vond nieuw onderdak bij Aston Martin, waar hij dit jaar de liefde voor de Formule 1 weer gevonden lijkt te hebben.

Het eerste jaar van Vettel in dienst van de formatie van Lawrence Stroll verliep absoluut niet vlekkeloos. De AMR21 werd hard geraakt door de nieuwe reglementen voor de vloer, terwijl Vettel zelf tijdens de wintertests geplaagd werd door problemen aan de auto en daardoor veel waardevolle kilometers mistte. Het duurde dan ook even voordat Vettel op stoom kwam dit jaar, maar in Monaco kwam de ommekeer. De Duitser sloot een ijzersterke race in het prinsdom af op een keurige vijfde plaats, waarna hij Aston Martin Racing tijdens de daaropvolgende race in Baku ook meteen de eerste podiumfinish in de Formule 1 bezorgde. In Hongarije kwam hij achter racewinnaar Esteban Ocon opnieuw als tweede aan de finish, maar de bokaal en de achttien punten moesten weer worden ingeleverd toen bleek dat er te weinig brandstof aan boord van zijn bolide zat.

In de tweede seizoenshelft volgden nog vier puntenfinishes voor Vettel, wat zijn uiteindelijke puntenaantal op 43 bracht. Daarmee heeft de Duitser in zijn eerste jaar voor Aston Martin tien punten meer gescoord dan in zijn laatste seizoen bij Ferrari. In de WK-stand eindigde Vettel een plekje voor teamgenoot Lance Stroll, terwijl de Canadees ook in de kwalificaties met duidelijke cijfers zijn meerdere moest erkennen in zijn stalgenoot. Het zijn resultaten die je tegelijkertijd eigenlijk ook wel mag verwachten van een viervoudig wereldkampioen.

132 inhaalacties

Het jaar van Vettel werd gekenmerkt door een flinke dosis pech. Te vaak viel het kwartje net de verkeerde kant op voor de Duitser, maar direct na de finish in Abu Dhabi gaf hij zelf al ruiterlijk toe dat hij zelf ook te veel kleine foutjes heeft gemaakt in 2021. Het is Vettel ten voeten uit: een eerlijke en zelfkritische coureur die er geen doekjes om windt. Dat hij het racen nog niet heeft verleerd bewees hij wel met het bemachtigen van de ‘Crypto.com Overtake Award’, een prijs die halverwege het jaar plots door de Formule 1 in het leven werd geroepen voor de coureur die gedurende het seizoen de meeste inhaalacties maakt. Met een totaal van 132 geslaagde inhaalacties troefde Vettel zijn oude rivaal Fernando Alonso af, maar opnieuw volgde er een goudeerlijke reactie van de Duitser, die concludeerde dat het aantal inhaalacties aantoont dat het dit jaar beter had gemoeten in de kwalificaties.

Naast de prestaties van Vettel op de baan ontvangt de Duitser vooral lof voor zijn acties buiten de auto. De 34-jarige Heppenheimer zet zich al langer in voor een betere planeet, maar voegde dit jaar ook meerdere malen de daad bij het woord. Vettel ruimde met een vuilniszak rotzooi van de fans op in Silverstone, bouwde een bijenhotel in Oostenrijk en toonde zich ook in Saudi-Arabië weer van zijn beste kant. In plaats van simpelweg kritiek te leveren op het feit dat de sport gaat racen in een dergelijk omstreden land, zocht Vettel zelf het contact met de inwoners middels de organisatie van een kartevenement voor vrouwen, om daarmee zelf de verhalen van de locals aan te horen en een oordeel over de situatie te kunnen vellen.

Met zijn acties op en naast de baan heeft Vettel er dit jaar een hoop fans bijgekregen. Als viervoudig wereldkampioen is de Duitser nog altijd een aanwinst voor de Formule 1, de sport waar hij zelf sinds zijn overstap naar Aston Martin ook weer plezier in heeft.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 7,0 Niels Dijksterhuis 5,0 Bjorn Smit 7,0