‘Stikstofcijfers voor natuurvergunning Circuit Zandvoort mogelijk onjuist’

Circuit Park Zandvoort ontving in 2019 een vergunning voorafgaand aan de start van de verbouwingen op het circuit. Daarvoor dienden berekeningen gemaakt te worden van de stikstofuitstoot. Deze zijn gedaan door een adviesbureau, ingehuurd door het circuit zelf. Volgens een rapport dat Trouw en EenVandaag in handen hebben, blijken deze berekeningen mogelijk niet te kloppen. In het rapport schrijven de onderzoekers dat deze 'geen representatief beeld geven' en dat het bij de aanvraag 'niet consistente uitgangspunten’ heeft gebruikt.

Dit kan een probleem opleveren want een vereiste van deze vergunning is dat er niet meer stikstof neerdaalt in de natuurgebieden dan nu het geval is. Een vergelijking met de vergunning die werd verstrekt in 1997 is lastig te maken. Volgens het rapport zijn er nauwelijks cijfers bekend over de uitstoot van de racewagens. Milieuorganisaties maakten bij de rechtbank al bezwaar op het moment van het uitgeven van de vergunning.

Begin juli kwam de zaak al voor de rechter, maar destijds werden deskundigen ingeschakeld om de technische details van de stikstofberekeningen te beoordelen. Dat rapport heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak nu dus afgeleverd en mochten de conclusies kloppen, dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de natuurvergunning van Circuit Zandvoort. Volgens Trouw zijn er al eerder dergelijke zaken geweest. Hierbij kregen bedrijven uiteindelijk ongelijk, waarop hun vergunning werd vernietigd. Circuit Park Zandvoort ligt tegen duingebied Kennemerland-Zuid aan, een gebied dat volgens de Europese richtlijnen een beschermde status heeft.