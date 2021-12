Vettel op zijn plek bij Aston Martin: “Gelukkiger dan hiervoor”

Na een uiterst succesvolle periode bij Red Bull Racing werd Sebastian Vettel in 2015 aangetrokken door Ferrari. Met de Duitser hoopte de Scuderia eindelijk weer eens een wereldtitel te winnen, nadat Fernando Alonso daar tussen 2010 en 2013 niet in slaagde. Na een veelbelovende start en een moeizaam 2016 leek Vettel in 2017 en 2018 een gooi naar de titel te kunnen doen, maar beide keren bleek Lewis Hamilton te sterk. Begin 2020 werd vervolgens duidelijk dat zijn aflopende contract door Ferrari niet verlengd zou worden, waarna hij een moeilijk slotseizoen kende in Italiaanse dienst.

Aston Martin had echter wel een plekje vrij voor Vettel en dus kon hij in 2021 zijn Formule 1-loopbaan gewoon vervolgen. Geweldige prestaties werden er niet geleverd, maar desondanks leek hij het plezier in de sport wel weer terug te hebben. Zelf voelt Vettel ook dat hij beter in zijn vel zit bij zijn nieuwe werkgever dan in zijn laatste jaar bij Ferrari. “Mijn vertrek bij Ferrari was misschien ietwat vreemd. Wat dat betreft ben ik momenteel gelukkiger dan ik hiervoor was”, vertelt hij in een interview met Blick. “Maar ik zou mijn tijd bij Ferrari voor geen goud willen missen, hoewel de gehoopte geweldige successen er uiteindelijk niet kwamen. We wilden namelijk wereldkampioen worden.”

Optimisme geeft Vettel "plezier om door te gaan"

Inmiddels heeft Vettel zijn eerste seizoen in dienst van Aston Martin achter de rug. Nadat het team in 2020 onder de naam Racing Point vierde werd bij de constructeurs, vielen de resultaten in 2021 toch ietwat tegen. De viervoudig wereldkampioen stond in Azerbeidzjan op het podium, maar scoorde desondanks niet meer dan 43 punten. Bovendien verloor Vettel zijn knappe tweede plek in Hongarije vanwege een diskwalificatie, omdat zijn auto na de race niet voldoende brandstof in de tank had. Samen met de 30 punten van teamgenoot Lance Stroll kwam Aston Martin niet verder dan P7 bij de constructeurs.

Vettel geeft toe dat hij op meer had gehoopt. “Natuurlijk [wilden wij niet zevende worden], maar een van de teams moet daar uiteindelijk eindigen”, lacht hij. Met Stroll heeft hij de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll aan zijn zijde, maar dat heeft tot dusver geen problemen opgeleverd. “We hebben een professionele relatie. Het team heeft de afgelopen maanden veel medewerkers aangetrokken voor de nieuwe start. Er is veel optimisme. Dat vind ik prettig en geeft mij ook het plezier om door te gaan. Nieuwe dingen hebben mij altijd al gemotiveerd.”

Aston Martin krijgt in 2022 echter een uitgelezen kans om verder naar voren te komen door de introductie van de geheel nieuwe technische reglementen. Voor Vettel heeft het echter geen zin om nu al doelstellingen te formuleren voor het eerste jaar met de nieuwe auto’s. “Natuurlijk kan je geen cijfers noemen of prognoses geven. Ik kan nu nog niet zeggen dat we het snelste team willen zijn en wereldkampioen willen worden. Als je met alle teams praat, dan hopen en denken de meesten dat ze vooraan mee kunnen doen. Dat gaat natuurlijk niet. We moeten met beide benen op de grond blijven en realistisch zijn.”