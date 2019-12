Eindrapport Max Verstappen: Klaar om voor de titel te strijden

Max Verstappen in het Formule 1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 3

Aantal WK-punten: 278

Beste startplaats: pole-position (Hongarije, Brazilië)

Beste resultaat: overwinning (Oostenrijk, Duitsland, Brazilië)

Rapportcijfer: 9,2*

Met drie overwinningen, twee (officiële, drie onofficiële) pole-positions en een derde plek in het kampioenschap was 2019 het beste Formule 1-seizoen van Max Verstappen tot nu toe. De redactie van Motorsport.com vindt zijn prestaties in het afgelopen jaar dan ook een 9,2 waard, waarmee hij het hoogste rapportcijfer heeft gekregen van het hele veld en zelfs dus nog een betere beoordeling heeft ontvangen dan zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, wiens rapportcijfer op vrijdag bekend wordt gemaakt.

Doordat Red Bull Racing voor 2019 afscheid had genomen van Renault en in zee was gegaan met Honda - en de Japanse power unit de afgelopen jaren geen al te beste reputatie had opgebouwd als het gaat om de prestaties en betrouwbaarheid - was het bijzonder lastig om vooraf iets te zeggen over wat Verstappen dit jaar voor elkaar kon boksen. De samenwerking begon echter bijzonder positief dankzij een derde plaats van Verstappen in de Grote Prijs van Australië. De Nederlander maximaliseerde ook in de races daarna, al bleek dat in de meeste gevallen een vierde plek te zijn. Gedurende het seizoen werd echter gestaag vooruitgang met de motor geboekt, terwijl er in Oostenrijk een flinke stap werd gezet met het chassis, waarop meteen de eerste overwinning van de combinatie Red Bull-Honda volgde, met dank aan Verstappen. De Nederlander viel bij de start nog terug van de tweede naar de achtste plek doordat zijn anti-stall in werking trad, maar reed vervolgens een daverende inhaalrace tussen de oranjegekleurde tribunes. Een paar ronden voor het einde meldde Verstappen zich aan de staart van Charles Leclerc, die van pole was gestart en de race sindsdien had gecontroleerd. Een eerste inhaalpoging bij de derde bocht mislukte doordat de Monegask weer terug kon komen, maar de Limburger had ervan geleerd en rekende een ronde later wel succesvol af met de Ferrari-coureur. De mannen van Honda waren in tranen.

In Groot-Brittannië had Verstappen wederom op het podium kunnen eindigen, ware het niet dat Sebastian Vettel achterop de Red Bull knalde nadat de Nederlander hem net voorbij was gereden. Verstappen hield echter nog wel een prijs over aan de race op Silverstone: zijn harde duel met Leclerc leverde hem de FIA Action of the Year Award op. In Duitsland kwam de tweede overwinning van het seizoen. Verstappen bleef overeind in bijzonder lastige omstandigheden, terwijl verschillende grote namen van de baan raakten. Zelfs de altijd kritische Jacques Villeneuve was nadien enthousiast over het optreden van Verstappen in Hockenheim en zei dat de Red Bull-coureur als een kampioen had gereden. In Hongarije schreef Verstappen historie door als eerste Nederlander ooit een pole-position in de Formule 1 te pakken. Een strategische meesterzet van Mercedes voorkwam dat de Limburger de zomerstop in ging met drie zeges op zak. Hamilton stapte tijdens de race over naar een tweestopstrategie, waardoor hij in de slotfase over betere banden beschikte en Verstappen kon verschalken.

In België was Verstappen voor het eerst sinds lange tijd bij een incident betrokken. De Nederlander kwam bij de eerste bocht in botsing met Kimi Raikkonen en belandde even verderop in de muur bij Eau Rouge. In Italië was Red Bull verrassend competitief, maar moest Verstappen een gridstraf incasseren voor het wisselen naar een nieuwe motor. Opnieuw was er bij de start contact met een andere auto, waardoor hij gelijk naar de pits moest. Hierna vocht hij zich terug naar de achtste plaats. In Singapore was Red Bull niet zo sterk als gehoopt, maar stond Verstappen wel voor het eerst na de zomerstop op het podium: derde. Ook voor de Grand Prix van Mexico, de afgelopen twee jaar een prooi voor Verstappen, waren de verwachtingen van Red Bull-Honda hooggespannen. Het weekend liep ook op rolletjes tot de laatste seconden van de kwalificatie. Verstappen was op weg naar de pole, maar zag aan het einde van zijn laatste snelle ronde een gele vlag over het hoofd waardoor hij drie plekken straf kreeg. In de race was er eerst een moment met Lewis Hamilton, waardoor hij het gras op moest, en later een akkefietje met Valtteri Bottas, waarbij hij een lekke band opliep. Zonder de straf na de kwalificatie had Verstappen mogelijk een hattrick gescoord in Mexico, nu wachtte er na aan het einde van de wedstrijd een schamele zesde plaats.

Gezien de ambities voor 2020 was het cruciaal om het seizoen na een tegenvallende serie races wel goed af te sluiten. En dit gebeurde, met een derde plek in de Verenigde Staten, een fantastische overwinning in Brazilië en een sterke tweede plek in Abu Dhabi. Zo liet Verstappen beide coureurs van het toch sterkere Ferrari achter zich in het kampioenschap. De derde plaats is bovendien zijn beste eindklassering tot dusver. Maar inmiddels mag duidelijk zijn dat voor Verstappen maar één ding telt: de wereldtitel. Op basis van de eerste seizoenshelft en de laatste races van het jaar kan gezegd worden dat de 22-jarige Limburger klaar is voor een titelgevecht. Het is nu vooral afwachten of Red Bull in 2020 gelijk vanaf de eerste race het pakket heeft waarmee Verstappen de strijd aan kan gaan.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 9,5

Filip Cleeren: 9,0

Ronald Vording: 9,3

Mark Bremer: 9,0