F1-bazen maken zich geen zorgen over opvolging van Hamilton

Het contract van zesvoudig wereldkampioen Hamilton loopt aan het eind van volgend jaar af. Hoewel er verwacht wordt dat hij er nog eens twee jaar aan vast plakt, lijkt die eventuele nieuwe deal toch echt zijn laatste te zijn. In de komende jaren heeft Hamilton de kans om de meest succesvolle F1-coureur te worden wat betreft het aantal kampioenschappen en overwinningen. Hij is bovendien op commercieel vlak bijzonder interessant voor sponsoren en is daarmee een uitstekend uithangbord voor de sport.

Op de vraag van Motorsport.com of de Formule 1 een gat moet vullen wanneer Hamilton besluit de helm aan de wilgen te hangen, prees F1 CEO Chase Carey de prestaties van Hamilton. “Ten eerste hoop ik dat Lewis voor altijd blijft racen! Hij is een geweldige kampioen. Zijn successen spreken voor zich en deze helden zijn het fundament van onze sport. Hij is zonder enige twijfel een held in deze sport. We hopen dat hij nog lang blijft racen, al weten we dat het niet zo gaat zijn. Ik heb het gevoel dat hij nog altijd genoeg uitdaging heeft en we zien graag hoe hij daarvoor vecht.”

FIA-president Todt denkt dat de Formule 1 wel goed zit wat betreft haar nieuwe helden met de komst van Max Verstappen en Charles Leclerc. Ook de andere rookies hebben in 2019 laten dat ze hun mannetje staan in de sport en klaar zijn om ‘de nieuwe Lewis’ te worden. “Het is fantastisch om een persoonlijkheid en talent als Lewis in de sport te hebben”, zei Todt. “Het is onderdeel van deze sport dat je ieder decennium wel een speciaal talent hebt. Voor Lewis had je bijvoorbeeld Michael [Schumacher], het begon vroeger allemaal met Juan Manuel Fangio, Jim Clark en Jackie Stewart. Er zijn altijd van dit soort talenten verbonden aan de sport en op een dag neemt een held zoals Lewis afscheid. Dan staan er weer nieuwe talenten op die deze rol op zich nemen. Verstappen, Leclerc maar ook de andere nieuwkomers hebben veel talent. Tussen die jongens zit een nieuwe Lewis.”

Carey sloot zich aan bij de woorden van Todt door te zeggen dat de Formule 1 over een talentvolle nieuwe generatie beschikt. Lando Norris was de jongste van de nieuwkomers (19 en 129 dagen) toen hij eerder dit jaar in Australië zijn debuut maakte. Charles Leclerc werd door zijn podium in Bahrein de op zes na jongste podiumfinisher in F1. Verstappen, Pierre Gasly en Carlos Sainz zorgden tijdens de Grand Prix van Brazilië voor het jongste F1-podium ooit met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, 8 maanden en 23 dagen. De Formule 1-baas meent dat dit de beste jonge lichting is die de sport ooit gehad heeft.

“We hebben een geweldige toekomst voor ons als het gaat om die jonge rijders”, vervolgde hij. “Ik hoop dat ze nog de kans krijgen om tegen Lewis te vechten. Toen wij begonnen was er de GP2, Formule 3 en GP3. Het was gefragmenteerd, de coördinatie was er niet echt richting de Formule 1. We hebben geprobeerd een echte pyramide te maken. We proberen die pyramide nog sterker te maken door te zorgen dat jonge coureurs door kunnen stoten naar een hoger niveau.”

Met medewerking van Scott Mitchell