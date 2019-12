Mercedes slaat handen ineen met Tour de France-winnend Team INEOS

Bij de deal is ook het zeilteam van het petrochemische bedrijf INEOS betrokken, dat als doel heeft om de America's Cup te winnen en wordt geleid door de Britse wedstrijdzeiler Sir Ben Ainslie. Mercedes-Benz Applied Science (MBAS) werd in maart van dit jaar opgericht, met als opdracht om 'gebruik te maken van de beste lucht- en ruimtevaart- en motorsporttechnologieën om prestaties te leveren op land, in zee en in de lucht'. De firma beschikt over een speciale, commerciële windtunnel in Silverstone waarin onder andere materiaal van MotoGP, LMP en Formule E getest is.

MBAS werkt sinds augustus samen met Team INEOS, dat zeven van de laatste acht keer de Tour de France heeft gewonnen, met inbegrip van Team Sky. De deal tussen beide partijen zou betrekking hebben op verschillende projecten, inclusief aerodynamische optimalisatie en sensoronderzoeken op rijders en apparatuur. MBAS' samenwerking met INEOS Team omvat op dit moment achttien ingenieurs, die werken aan de aerodynamica van de romp en het dek evenals aan de folie, de aandrijving en de hydraulica van de boot voor 2020. Ze werken ook aan simulaties, productie en kwaliteitscontrole.

"Door de technologische eisen van de Formule 1 zijn we geschikt om te ondersteuning te bieden in geavanceerde, technologische uitdagingen op specifieke vlakken van het zeilen en wielrennen. We hebben een speciale focus op aerodynamica en het fabriceren van de belangrijkste onderdelen", aldus Toto Wolff, teambaas van Mercedes' Formule 1-team. "We zagen onmiddellijk een mogelijkheid om verder te groeien en ons bedrijf over meerdere sporten te verspreiden. We zijn erg enthousiast om te leren van een van de meest succesvolle teams in wereldwijde sport en willen deze kans voor de komende maanden en jaren aangrijpen."

Met medewerking van Alex Kalinauckas