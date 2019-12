AlphaTauri maakt presentatiedatum F1-wagen bekend

De Italiaanse renstal presenteert de wagen, die in 2020 gereden wordt door Pierre Gasly en Daniil Kvyat, op 14 februari in Salzburg. Het evenement wordt gehouden in Hangar 7, een onderkomen van Red Bull. Het is pas de eerste keer dat de faciliteit gebruikt wordt voor een Formule 1-presentatie.

AlphaTauri is een kledingmerk dat volgend jaar de naamgever wordt van het voormalige Scuderia Toro Rosso. Dat merk komt uit Salzburg en valt eveneens onder de vlag van Red Bull. Het merk wordt nu verbonden aan de Formule 1 om de bekendheid verder te vergroten.

Ferrari is het enige andere team dat tot nu toe een presentatiedatum bekendgemaakt heeft. De Scuderia trekt drie dagen eerder, op 11 februari, het doek van de nieuwe bolide.