Verstappen sleept FIA Action of the Year in de wacht

Verstappen en Leclerc waren op Silverstone in een stevig gevecht met elkaar verwikkeld. Nadat de Nederlander en de Monegask in de openingsfase van de race al met elkaar overhoop lagen, werd er halverwege de race opnieuw op het scherp van de snede gestreden. Verstappen lag aanvankelijk achter Leclerc, maar na een safety car-periode, die beiden hadden benut voor een pitstop, was de volgorde omgedraaid. Leclerc legde Verstappen het vuur aan de schenen toen de actie weer werd hervat. De Nederlander kwam bij de laatste bocht buiten de baan en Leclerc probeerde er zich aan de binnenkant langs te wurmen, maar het was bij het opkomen van het rechte stuk Verstappen die nog nipt voor de Ferrari bleef. Een botsing met Sebastian Vettel later in de race betekende dat Verstappen niet derde maar vijfde werd in Engeland en Leclerc de laatste podiumplek in handen kreeg.

Het gevecht tussen Verstappen en Leclerc was genomineerd samen met momenten uit verschillende andere kampioenschappen. Verstappen kreeg de award voor mooiste actie drie keer eerder: in 2014 voor een late inhaalactie op Antonio Giovinazzi tijdens het Formule 3-weekend op Imola, in 2015 voor een passeerbeweging op Felipe Nasr buitenom in Blanchimont tijdens de Grand Prix van België en in 2016 voor een inhaalactie op Nico Rosberg tijdens de beroemde regenrace in Brazilië.

"Je moest heel erg opletten, want er gebeurde veel tegelijk. Dit was maar één actie uit die race, want er waren veel gevechten tussen ons die keer", reageert Verstappen wanneer hij zijn prijs in ontvangst neemt. "Het was cool en had wat off-track momenten, wat wiel-aan-wiel actie. Dat gebeurt normaal gesproken niet vaak in de Formule 1, dus dat vond ik zeker leuk. Om dan [het duel] te winnen is ook nog eens meer bevredigend dan wanneer je verliest. We begonnen al tijdens het karten en ik weet zeker dat het nog wel zo blijft doorgaan de komende jaren."