Dit is de W13: Mercedes toont nieuwe F1-auto Hamilton en Russell

Mercedes heeft als achtste team de zogenaamde ‘launch’ voor het aankomende seizoen afgewerkt. Van die acht teams wist Mercedes waarschijnlijk de meeste ogen op zich gericht. Niet alleen omdat de nieuwe creatie van een toonaangevend team per definitie interessant is, maar ook omdat het rijdersduo op veel interesse kon rekenen. Zo sprak Lewis Hamilton voor het eerst sinds de bewogen Grand Prix van Abu Dhabi weer in het openbaar en staat nieuwbakken teamgenoot George Russell voor zijn eerste seizoen bij het fabrieksteam van Mercedes.

Beide heren mogen dat seizoen afwerken in de W13, het strijdwapen voor wat een nieuw tijdperk in de Formule 1 moet worden. Het is de eerste F1-auto van Mercedes met het grondeffect en 18-inch wielen, twee van de aanpassingen die het nieuwe reglement kleuren. Deze ingrepen geven de W13 een heel ander aanblik dan diens voorganger, waarbij de sidepods en de wederom vierkante inlaten meteen opvallen. Verder springt de livery natuurlijk in het oog. Voor 2022 keert Mercedes terug naar een overwegend zilveren kleurstelling, waardoor de W13 voor het eerst sinds 2019 weer een echte zilverpijl is. De auto heeft rode en fluoriderend groene accenten door de sponsoren Ineos en Petronas. Op de motorkap zijn de sterren weer present.

Mercedes vrijdag meteen in actie met W13

Mercedes heeft die W13 op het circuit van Silverstone gepresenteerd en dat is niet zonder reden. Daar zal het team de nieuwe bolide ook meteen een vuurdoop geven, als de storm dat in ieder geval toelaat. Later vandaag mag zowel Hamilton als ook Russell achter het stuur kruipen voor een eerste kennismaking. Het geeft beide coureurs - na het simulatorwerk in de winter - een echt idee van het nieuwe reglement, terwijl zo'n shakedown ook goud waard kan zijn voor het team. Eventuele kinderziekten kunnen worden opgespoord, zodat er een vliegende start kan worden gemaakt bij de eerste wintertest in Barcelona. "Maar door de enorme storm zal het ook letterlijk een shakedown worden. De omstandigheden zijn niet representatief, al gaat het om de eerste meters", aldus Russell.

Met de W13 wil Mercedes de toch al imposante erelijst verder uitbreiden. Het merk met de ster is sinds de start van het hybride tijdperk in 2014 met alle constructeurstitels aan de haal gegaan. Vorig jaar groeide de weerstand van Red Bull Racing weliswaar, maar wist Mercedes nog altijd een record scherper te stellen door de achtste constructeurstitel op rij te pakken. De rijderstitel ging in de spannende F1-finale naar Max Verstappen, waardoor Hamilton in 2022 een nieuwe poging onderneemt om titel nummer acht te veroveren en met die statistiek op eenzame hoogte te komen.

"Maar de mindset is nog exact hetzelfde als in de voorbije jaren, namelijk dat we als team weer bij nul beginnen", liet teambaas Wolff tijdens de presentatie weten. "Niets uit de voorbije jaren geeft ons zekerheid dat we in het nieuwe seizoen weer voor de titel kunnen strijden. Zoals ieder jaar zijn we op voorhand best sceptisch en twijfelen we of we het wel goed genoeg hebben gedaan in de voorbije winter. Maar goed, dat is ook exact de mindset die je moet hebben om succesvol te zijn."

Video: Bekijk hier de volledige presentatie van de Mercedes W13