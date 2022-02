Woensdag 23 februari komen de Formule 1-teams allemaal in actie tijdens de eerste week wintertest, die in Barcelona gereden wordt. In de aanloop naar de eerste testkilometers hebben zeven teams hun teampresentatie al gehouden, waarvan er deze week al drie plaatsvonden: maandag trapte AlphaTauri het feest af, alvorens Williams (woensdag) en Ferrari (donderdag) ook in de spotlights stonden. Tussendoor maakte Motorsport.com al exclusieve beelden van de shakedown van de nieuwe Alfa Romeo C42 op Fiorano.

Over enkele minuten wordt deze presentatieweek afgesloten door regerend constructeurskampioen Mercedes. Na acht opeenvolgende titels bij de teams hoopt de formatie de grote veranderingen in het technische reglement goed verteerd te hebben. Met de W13 moet de kroon bij de coureurs heroverd worden en de negende constructeurstitel op rij behaald worden. Opnieuw is Lewis Hamilton een van de rijders van Mercedes, nadat deze winter even onduidelijk was of hij er in 2022 weer bij zou zijn. Hij krijgt wel een nieuwe teamgenoot: Valtteri Bottas is naar Alfa Romeo vertrokken en wordt vervangen door George Russell, die als Mercedes-junior drie seizoenen heeft kunnen rijpen bij Williams.