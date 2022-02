Nyck de Vries maakt al sinds 2019 onderdeel uit van de Mercedes-formatie, maar heeft zijn focus vooral op de elektrische Formule E-klasse liggen. In die klasse werd hij afgelopen jaar wereldkampioen, maar hij wacht nog altijd op een kans in de Formule 1.

De coureur uit Uitwellingerga mocht al een paar keer aantreden in een post-season test in Abu Dhabi. Hij combineert een rol als test- en ontwikkelingscoureur met een job als reserve. De Vries deelt die functie met Stoffel Vandoorne, die meer F1-ervaring heeft. Mercedes heeft nu bevestigd dat de beide coureurs ook in 2022 die functie zullen bekleden.

Mercedes presenteerde vrijdag de nieuwe W13 voor het aankomende Formule 1-seizoen. George Russell en Lewis Hamilton werden als rijders gepresenteerd in de formatie die afgelopen jaar het constructeurskampioenschap won. Later vandaag vindt de shakedown van de wagen plaats op het circuit van Silverstone.