Afgelopen zondag won Max Verstappen op geweldige wijze de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na een tactisch steekspel tussen Mercedes en Red Bull Racing kwam Verstappen achter de safety car tweede te liggen met nog minder dan vijftien ronden te gaan, maar bij de herstart was hij voor bocht 1 Lewis Hamilton alweer voorbij en snelde hij naar zijn tiende zege van dit jaar.

Het recordaantal zeges in één seizoen staat op naam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, met dertien stuks. Oud Formule 1-coureur David Coulthard zegt bij Viaplay te denken dat Verstappen dit record scherper kan gaan zetten. “Ik denk dat zijn wagen snel zal zijn op de komende banen. Mattia [Binotto] gaf aan zich zorgen te maken over het gebrek aan snelheid van de Ferrari. Dertien overwinningen in een seizoen is een record dat hij kan verbreken. Hij heeft het niet nodig om kampioen te worden, maar ze benaderen het race voor race en ze willen winnen.”

De Schot geeft aan dat hij Verstappen ondanks zijn jonge leeftijd nu al als legende van de sport ziet. “Kijk naar vorig jaar, waar hij in de laatste ronde van de laatste race nog meedoet voor de titel en dan zo snel de inhaalactie waagt om de titel te pakken. Max Verstappen is een fenomeen. Hij is een exceptionele coureur, een legende. Kies maar hoe je hem wil noemen. Hij kwam de Formule 1 in als een Senna, als een Schumacher en als een Hamilton. Hij was klaar om te winnen en kwam niet als een rookie. Dit zijn grote woorden over een 24-jarige, maar ik houd van exceptionele coureurs. Ik was zelf niet exceptioneel, maar ik bewonder hard werk en succes. Hij heeft een land gemobiliseerd. Hoeveel wereldtitels hij ook wint, hij heeft zichzelf al neergezet als een van de groten.”