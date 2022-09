Ricciardo en Webber klaren de lucht na Piastri’s McLaren-deal

Na alle commotie rond de persoon Oscar Piastri kwam afgelopen vrijdag het bevrijdende nieuws dat de Australiër volgend jaar zijn Formule 1-debuut mag maken bij McLaren. Dat gaat ten koste van Daniel Ricciardo, die ondermaats presteert. De ervaren coureur had een contract voor nog een jaar, maar krijgt van zijn huidige werkgever een zak geld én de vrijheid om elders zijn loopbaan voort te zetten. Terwijl de Contract Recognition Board zich boog over de zaak die speelde tussen Piastri, Mclaren en Alpine, onthulde Daniel Ricciardo dat oud-coureur en Piastri’s manager Mark Webber geen contact had opgenomen met de man uit Perth.

Webber was dit weekend als analist van het Britse Channel 4 aanwezig bij de Dutch Grand Prix. Hij en Ricciardo hebben daar voor het eerst sinds de zaak met elkaar gesproken. “We hadden elkaar sinds het begin nog niet gezien”, zegt Ricciardo. “Hij hoefde het wat mij betreft niet te doen, maar hij wilde me wel graag zien en in zekere zin zijn excuses aanbieden. Hij wilde weten hoe het met mij ging. Natuurlijk weet ik hoe deze sport werkt, het raakt me niet persoonlijk. Hij wilde zeker weten dat ik dat ook begreep. Hij wilde zeker weten dat ik er oké mee ben. Hij voelt zich slecht over hoe het gelopen is, ook hoe zaken in de media gespeeld zijn. Dus het is heel netjes van hem om mij op te zoeken.”

"Dit is een heel belangrijk moment voor Oscar"

Ricciardo zocht na de zaak ook contact met Piastri om de lucht te klaren. “Ik heb hem ook gesproken, ik wilde hem gewoon laten weten dat ik geen negatieve gevoelens jegens hem koester. Ik begrijp hoe dit spelletje werkt. Hij probeert het te maken, hij wil in de Formule 1 rijden. Dit is een heel belangrijk moment voor hem en ik wil niet dat hij hierdoor in een slechte situatie komt. Dat is het. Niets persoonlijks. Dat is het gesprek wat we gevoerd hebben en ik wens hem het allerbeste, ik hoop dat hij het goed gaat doen in de Formule 1. Het zijn omstandigheden, dat hoort er nu eenmaal bij. Ik ben goed met Mark en ik respecteer hem.”

Ricciardo wist niet hoe Piastri zich erbij voelde, maar vond het belangrijk om contact op te nemen. “Als er geen communicatie is, weet je ook niet wat iemand voelt of denkt”, voegt hij toe. “Hij is veel jonger dan ik. Ik weet niet hoe hij zich voelt, maar het kan maar zo zijn dat hij zich nerveus voelt om contact op te nemen. Ik wilde gewoon laten weten dat ik zijn positie begrijp. Hij hoeft zich niet schuldig te voelen.”