Verstappen scoort magistrale zege in enerverende Dutch Grand Prix

Net als vorig jaar was het Max Verstappen die zich op zaterdag naar de pole-position kwalificeerde voor de race op Circuit Zandvoort. De Nederlander kwam goed weg bij de start en hield Charles Leclerc, die tweede stond op de grid, keurig achter zich op weg naar de eerste bocht. Daarachter zette Lewis Hamilton zijn Mercedes in de Tarzanbocht aan de binnenkant van Carlos Sainz, waar de twee kemphanen elkaar licht raakten. De Brit koos eieren voor zijn geld, zodat de Spanjaard nog even op P3 bleef.

Bij het ingaan van de tweede ronde ging Kevin Magnussen, die slechts achttiende was in de kwalificatie, wijd bij de tweede knik. De Haas F1-coureur raakte van de baan en kwam in de grindbak, waar hij tegen de kunststof baanafzetting botste. De Deen kon zijn weg vervolgen, maar kwam door het incident wel achteraan te liggen. Magnussen finishte uiteindelijk als vijftiende.

Video: De start van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort

De race was negen ronden onderweg toen Sebastian Vettel de eerste was die een pitstop maakte, waarmee hij een drukke periode inluidde in de pitstraat. Na dertien ronden gingen Sainz en Sergio Perez naar binnen vanaf de derde en vijfde plek. De linker achterband van de Ferrari-coureur stond echter niet klaar, waardoor de coureur uit Madrid veel tijd verloor. De monteur linksachter had bovendien zijn reserve-wheelgun laten slingeren. Perez, die achter hem van nieuwe banden werd voorzien, kon het apparaat bij het wegrijden niet ontwijken en reed er vol overheen. Zo maakte Ferrari niet voor het eerst dit seizoen geen al te beste indruk in de pitstraat.

Na zeventien ronden stuurde Leclerc zijn auto naar binnen vanaf de tweede positie. Zijn pitstop verliep wel naar behoren. Na 2,5 seconden was de Monegask weer onderweg. Verstappen zocht een ronde later de pits op en stond bijna een seconde langer stil. Hij verloor er effectief echter niets mee, want ook na de bandenwissel zat er nog steeds een seconde of vijf tussen de twee.

Lewis Hamilton en George Russell, die in tegenstelling tot de coureurs van Red Bull Racing en Ferrari op de medium band aan de race waren begonnen in plaats van op de soft, kwamen door hun langere eerste stint eerste en tweede te liggen. Verstappen en Leclerc lagen op dat moment achter de Mercedes-coureurs op de derde en vierde plek. Perez reed in dit stadium van de race op P5 en was daarmee voorbij aan Sainz, die na zijn langzame pitstop zesde lag.

Verstappen dichtte het gat naar de Mercedessen en passeerde bij het ingaan van de 27ste ronde Russell buitenom bij de Tarzanbocht. Drie ronden later stuurde Hamilton zijn W13 de pits binnen om zijn medium banden voor harde exemplaren te laten vervangen. Hierdoor kwam Verstappen terug aan de leiding te liggen. Hamilton kwam als vijfde terug op de baan, wat betekende dat hij net als Perez een plek had gewonnen ten opzichte van Sainz. Russell was twee ronden later de laatste die zijn eerste pitstop maakte. Hij lag daarna vijfde achter Hamilton, waarmee ook hij voor Sainz was komen te liggen.

Halverwege de race ging Verstappen met een voorsprong van acht seconden op Leclerc aan de leiding. Weer acht seconden daarachter reed Perez rond op P3. Hamilton zette ondertussen een uitstekend tempo neer op de harde band en kwam zo aan de staart van Perez te rijden. In de 36ste ronde van de race viel Hamilton Perez aan de buitenkant van de eerste bocht aan, maar de Mexicaan bleef de zevenvoudig kampioen ternauwernood voor. Een ronde later volgde opnieuw een aanval aan de buitenkant van de Tarzanbocht. Dit keer was Hamilton er wel langs, om vervolgens gelijk opgehouden te worden door Sebastian Vettel, die net de pits uit kwam. Het gaf Perez de kans om wat te proberen bij de Hugenholtzbocht, maar hij kwam tekort om de plek te heroveren.

Na 45 ronden kwam Leclerc naar de pits vanaf de tweede plaats waarna hij achter Verstappen, Hamilton en Russell vierde kwam te liggen. Duidelijk was dat Mercedes zondag voor een eenstopper ging, terwijl Red Bull en Ferrari voor een tweestopper hadden geopteerd. Doordat Hamilton en Russell een goede racepace hadden op de harde band, was de situatie op een gegeven moment zo dat Verstappen na zijn tweede pitstop achter beide Mercedes-coureurs terecht zou komen.

In ronde 47 zorgde Yuki Tsunoda voor een virtual safety car door zijn auto aan de kant van de baan te zetten. De Japanner had even daarvoor een pitstop gemaakt, waarna hij zijn auto aanvankelijk aan de kant zette omdat hij een lekke band vermoedde. Volgens het team was alles in orde, waarna Tsunoda langzaam weer verder reed. Hij kwam andermaal de pits binnen, waar zijn monteurs aan zijn veiligheidsriemen leken te werken, alvorens hij weer naar buiten werd gestuurd. Maar volgens de AlphaTauri-rijder was er nog steeds iets mis, waarop het team hem opdroeg de auto aan de kant te zetten.

De virtuele safety car stelde Verstappen in de gelegenheid om zonder positieverlies zijn tweede pitstop te maken. De Nederlander wisselde op dat moment naar de harde band. Het deed Mercedes besluiten om Hamilton en Russell ook naar binnen te halen voor vers rubber. De coureurs van de Duitse fabrieksformatie vervolgden hun weg op de medium banden, terwijl zij nog altijd op P2 en P3 lagen. “We zijn genaaid door de safety car”, vatte Hamilton de situatie samen.

In ronde 55 werd de wedstrijd echter nog eens op zijn kop gezet toen Valtteri Bottas met een motorisch probleem stilviel aan het einde van het rechte stuk en een safety car veroorzaakte. Verstappen greep deze mogelijkheid aan om voor de slotfase van de race naar de zachte band te wisselen. Hij keerde door dat besluit alleen wel achter Hamilton en Russell terug op P3. Russell zou echter ook nog voor zachte banden stoppen, waardoor Verstappen voor de herstart tweede kwam te liggen achter Hamilton.

Toen de safety car weer naar binnen werd gehaald, zat Verstappen bij het opkomen van het rechte stuk al onder de achtervleugel van Hamilton. De Limburger zette zijn Red Bull resoluut naast de Mercedes en was er bij het insturen van de Tarzanbocht langs voor de koppositie. Iets verder naar achteren haalt Sainz Perez in voor P5.

Video: Verstappen herovert de leiding in de Dutch Grand Prix bij de herstart

Hamilton werd vervolgens ingehaald door Russell, die op zachte banden een beter tempo kon rijden. De zevenvoudig wereldkampioen liet over de boordradio duidelijk merken niet blij te zijn met de situatie waarin hij was beland. Leclerc was de volgende die zich op soft banden aan de staart van Hamilton meldde. Met nog zes ronden te gaan sloeg ook de Ferrari-coureur toe, waardoor Hamilton naast het podium viel.

Verstappen zag zijn zege niet meer in gevaar komen. Russell en Leclerc kwamen als tweede en derde over de eindstreep, terwijl Hamilton zich tevreden moest stellen met P4. Sainz kwam voor Perez als vijfde aan de finish, maar de Spanjaard had nog een tijdstraf van vijf seconden gekregen vanwege een unsafe release, waardoor hij in de uitslag terugzakte naar P8. Perez erfde de vijfde plek, Fernando Alonso en Lando Norris schoven door naar de zesde en zevende plaats. Esteban Ocon en Lance Stroll eindigden als negende en tiende en gingen er zo met de laatste punten vandoor.

Mick Schumacher werd na een sterke kwalificatie waarin hij de achtste startplek veroverde, achter Pierre Gasly en Alexander Albon dertiende in de race. Sebastian Vettel kwam als veertiende over de eindstreep. Daniel Ricciardo had een moeilijke middag en werd zeventiende in Zandvoort. De Australiër slaagde er alleen in om Nicholas Latifi achter zich te houden op de duinenomloop.

De vierde opeenvolgende zege van Verstappen betekent dat de Nederlander nu een voorsprong van 109 punten heeft in het kampioenschap. Leclerc staat dankzij zijn punten nu op evenveel punten als Perez (201 stuks), maar is op basis van zijn resultaten weer terug op de tweede plek in de WK-stand.

Het Formule 1-seizoen 2022 gaat over een week verder met de Grand Prix van Italië.

Video: Max Verstappen komt als winnaar aan de finish

Uitslag 2022F1 Dutch Grand Prix: