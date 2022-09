Analyse: Winnaars en verliezers F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort

Winnaars:

De druk van een thuisrace is immens. Het is wat Ferrari-coureurs in Italië meemaken, waar Daniel Ricciardo moeite mee heeft in Melbourne en waar Max Verstappen in misschien nog extremere mate mee moet omgaan Nederland. Donderdag stonden er letterlijk honderden mensen voor de poort van Circuit Zandvoort om maar een glimp van de rijders op te vangen en als Verstappen ergens opdook, was het helemaal bingo. Net als een jaar geleden heeft de thuisrijder laten zien dat hij niet anders wordt van deze festivalsfeer en moeiteloos kan leveren onder druk. Voor het tweede jaar op rij heeft Verstappen de uitzinnige menigte gegeven waar het voor kwam, al liet hij zelf weten dat de race dit jaar lastiger was. Het klinkt misschien gek gezien de constante druk van Mercedes in 2021, maar heeft meerdere oorzaken. Om te beginnen geeft Verstappen aan dat Red Bull op high-downforce circuits nog iets altijd meer moeite heeft om alles uit de RB18 te halen dan op snellere banen, waarbij het bakprobleem ook niet heeft geholpen. Ten tweede wilde Verstappen de harde band graag mijden met de tactiek soft-medium-soft, maar pakte de praktijk anders uit. Aan het eindresultaat verandert echter niets. Het lijkt deze weken alsof het niet uitmaakt welk scenario het wordt, aan het eind komt Verstappen als winnaar over de streep. De combinatie Verstappen-Red Bull en niet te vergeten Honda dendert in sneltreinvaart op de titel af en kan terloops ook nog records - van Schumacher en Vettel - oprapen. Alsof het niks is, een ongekende luxe voor de Limburger.

De tweede winnaar van dit weekend is ook meteen de tweede man op het podium: George Russell. De jonge Brit zat met een grote grijns in de persconferentie en liet weten dat de Dutch GP zijn leukste F1-race tot dusver was. Op tactisch vlak moeten we onderscheid maken tussen Mercedes als geheel en Russell als individu. Mercedes koos tijdens de safety car voor kansen spreiden, maar daarmee eigenlijk voor niets. Er waren immers twee echte opties: vol inzetten op softs om beide coureurs in ieder geval een wapen te geven na de herstart of beide coureurs laten rijden voor 'track position' en om een buffer tussen Lewis Hamilton en Verstappen te hebben. Mercedes combineerde beide scenario's, maar gooide een dubbel podium zo weg. Op dezelfde band viel er tegen Verstappen niets te beginnen van achteren, terwijl Hamilton geen buffer meer had en een vogel voor de kat was. Puur als individu verdient Russell echter alle lof. Hij wist dat de zachte band in essentie beter zou zijn voor de slotfase en dat hij daar dus op moest staan. Russell stelde de bandenwissel zelf voor en verdient complimenten voor het vermogen om tactisch mee te denken. Het beste resultaat van dit jaar (en een evenaring van Spa 2021 achter de safety car) is zijn welverdiende beloning, of zoals Verstappen na afloop ook zei: "George heeft de juiste keuze gemaakt."

Het laatste stekje bij de winnaars gaat naar Alpine, dat Zandvoort verlaat met een dubbele puntenfinish. Toen Lando Norris woensdag opdraafde voor een media-evenement liet hij weten dat McLaren veel punten had verloren ten opzichte van Alpine op Spa, maar dat Zandvoort een geschikte locatie zou zijn om terug te slaan. Het high-downforce karakter zou beter bij McLaren passen, waardoor het team rekende op een karrenvracht aan punten. Realiteit is echter dat er twee competitieve coureurs voor nodig zijn en realiteit is ook dat Norris nog een Alpine voor zich moest dulden. Fernando Alonso wist mede door de tijdstraf van Carlos Sainz beslag te leggen op P6, terwijl teamgenoot Esteban Ocon voor twee Franse bolides bij de eerste tien zorgde. In het silly season is Alpine de grootste verliezer en heeft Otmar Szafnauer klap op klap moeten verduren - ook in Zandvoort nog met het CRB-besluit - maar in sportief opzicht heeft men wel weer het team verslagen dat volgend jaar met Oscar Piastri aan de haal gaat.

Verliezers:

Aan de andere kant van het spectrum is er geen ontkomen aan: Ferrari behoort andermaal tot de verliezers en wel om uiteenlopende redenen. Het belangrijkste is nog wel dat de race pace er niet was. Teambaas Mattia Binotto liet na afloop optekenen dat het al drie raceweekenden op rij ondermaats is en dat hij zich daar vooral zorgen over maakt. Dat geldt al helemaal omdat Ferrari op Zandvoort hoge ogen dacht te gooien. De F1-75 is qua drag niet zo efficiënt als de Red Bull, waardoor de nederlaag op Spa was ingecalculeerd. Maar dat het op een high-downforce baan als Zandvoort ook niet in de buurt van de overwinning kwam, baart meer zorgen bij de teambaas. Daarnaast bleek de uitvoering in Zandvoort wederom niet vlekkeloos. Het begint een zichzelf repeterend verhaal te worden. Daarbij is het overigens wel goed om te benoemen dat de pit crew niet het grootste deel van de blaam treft, zo legde Binotto zelf ook uit. Volgens hem zag hem team Mercedes naar buiten lopen en is Ferrari er min of meer in getild. Het dacht te moeten reageren en maakte de call pas toen Sainz al in de laatste bocht zat. Het was vragen om problemen en die zouden er niet veel later ook komen. Met de snelheidstempel van Monza (low-downforce dus) op komst, ziet het er voor komend weekend ook niet meteen veelbelovend uit qua winstkansen.

Puur afgaande op het resultaat valt Lewis Hamilton in zekere zin ook als verliezer aan te duiden. Dat hij van het podium is gevallen, hangt echter nauw samen met wat hierboven is beschreven over de tactiek. Russell heeft tactisch beter meegedacht (in ieder geval voor zichzelf), maar los daarvan heeft Hamilton weinig tot geen steken laten vallen. Hij is dus geen pure verliezer en dat geldt wel voor Daniel Ricciardo. De Australiër weet sinds enige tijd dat hij aan zijn afscheidstournee met McLaren bezig is en moet op zoek naar een nieuw onderkomen. Het liefst blijft Ricciardo ook volgend jaar in F1 en dus moet hij reclame voor zichzelf maken. In Zandvoort is dat echter allesbehalve gelukt. Het contrast met Norris was opnieuw schrijnend. Ricciardo sneuvelde zaterdag in Q1 en zag het zwart-wit geblokt een dag later als voorlaatste van het rijdende veld. Volgens Andreas Seidl en Zak Brown is Ricciardo nog op-en-top gemotiveerd voor zijn laatste races met McLaren en heeft hij ook alles in huis om te scoren, maar daar was aan de Nederlandse kust nog bijzonder weinig van te zien.

Voor het laatste stekje leek Yuki Tsunoda zondag hoge ogen te gooien door een ietwat kolderieke vertoning die de virtual safety car opleverde. Maar in alle eerlijkheid moet gezegd dat er wel degelijk een probleem met het differentieel was en dat Tsunoda - behalve het rijden met losse gordels - niet veel te verwijten valt. De voorkeur gaat daardoor uit naar Nicholas Latifi. Toen Jost Capito in de persconferentie voor teambazen werd gevraagd wat Latifi moet doen om zijn zitje te behouden, was het antwoord spijkerhard. "Hij moet zijn potentie tonen of in ieder geval laten zien dat hij potentie heeft." Die laatste woorden zeggen alles en geven aan hoezeer de Canadees op de schopstoel zit. Zelf wil hij beoordeeld worden vanaf de Britse GP omdat hij voordat niet altijd hetzelfde materiaal had als Alexander Albon, maar voor Latifi is het beter als de Dutch GP ook uit het lijstje wordt gehaald. Zaterdag was hij de enige dissonant door op zo'n korte baan een seconde (!) toe te geven op de nummer negentien en kansloos achteraan te hobbelen. In de race kon hij ook geen potten breken, waardoor de mening van Capito er waarschijnlijk niet milder op is geworden...

