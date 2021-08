Ricciardo: "Was onterecht geweest om Verstappen geen punten te geven"

De Grand Prix van België is naast een waterballet ook uitgedraaid op een enorme anticlimax. Door de overtollige regenval in de Belgische Ardennen gaat de race de boeken in als de kortste wedstrijd uit de Formule 1-historie. Door twee ronden achter de safety car af te leggen, is er echter voldaan aan de regel die voorschrijft dat er halve punten uit te delen zijn. Het betekent dat Verstappen er 12.5 mag bijschrijven en dat hij zijn achterstand op Lewis Hamilton heeft verkleind tot drie punten in het wereldkampioenschap.

Verstappen is beloond voor de kwalificatie

Na afloop bleken de reacties in de paddock over deze gang van zaken erg verdeeld. Zo vonden Lando Norris en Pierre Gasly het stompzinnig om punten te vergeven, maar toont Ricciardo - die zelf zes punten mocht bijschrijven voor P4 - de andere kant van diezelfde medaille. "Om eerlijk te zijn weet ik nog niet of het volledig goed is of niet", begint hij zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com Nederland. "Maar je kunt zeggen dat het oneerlijk zou zijn om niets uit te delen. Max heeft het harde werk op zaterdag gedaan, heeft zijn auto op pole gezet en had onder deze omstandigheden waarschijnlijk ook gewonnen doordat hij als enige fatsoenlijk zicht had. Als je hem dan helemaal geen punten zou geven, dan zou dat in mijn optiek onterecht zijn."

Daarnaast ziet de goedlachse Australiër de punten op Spa-Francorchamps als een terechte beloning voor de kwalificatie, die door de weersomstandigheden en het verloop ook al iets bijzonders had. "Zeker. Als ik nu terugkijk op de zaterdag, dan ben ik erg blij met de kwalificatie. Die had ook al wel de power en de uitstraling [om zo'n beloning te rechtvaardigen]. Gelukkig komen we verder nooit in deze situatie terecht. Hopelijk is dit ook meteen de allerlaatste keer geweest", aldus de McLaren-coureur, die verder vooral zegt mee te leven met alle fans.

Sainz: Onzin om punten uit te delen voor die rondjes

Waar Ricciardo het uitdelen van punten wel uit te leggen vindt, is zijn voorganger bij McLaren minder overtuigd. "Als ze ons twee rondjes lieten rijden met het idee om punten uit te delen, dan is het complete onzin", is Carlos Sainz uitgesproken in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland. "Ik ben van mening dat je niet zomaar wat rondjes moet laten draaien om maar een resultaat op te kunnen maken."

"Als ze het gedaan hebben om daadwerkelijk te racen en de fans iets te bieden, dan kan ik het nog wel begrijpen. Maar dat brengt mij meteen bij het tweede punt: wanneer kun je van een race spreken? We hebben geen enkele ronde echt geracet en er is geen enkele competitie geweest. Waarom zouden we dan punten moeten uitdelen?", vraagt de Spanjaard zich hardop af bij de schrijvende pers. "Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook helemaal niet geracet en verdien ik ook geen half punt."

Video: Het waterballet in Spa, de reacties in de paddock en de politieke nasleep in een nieuwe F1-update