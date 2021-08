Formule 1 tijdschema: Hoe laat begint de Dutch GP in Zandvoort?

Ook al heeft het een jaar langer geduurd dan verwacht en zijn de tribunes gevuld met slechts twee derde van de capaciteit, er staat een historisch weekend voor de deur. Voor het eerst in 36 jaar is de Formule 1 terug op Nederlandse bodem. Na jarenlang gelobby en ingrijpende verbouwingen ontvangt Circuit Zandvoort dit weekend de koningsklasse van de autosport. De vele tribunes zullen oranje kleuren en de aanwezigen zullen er alles aan doen om Max Verstappen naar de overwinning te schreeuwen.

De Formule 1 begint met een drukke triple header aan de tweede helft van het seizoen. Na de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps van afgelopen weekend reist het circus direct door naar het Nederlandse duinencircuit. Vervolgens staat een week later nog de Grand Prix van Italië op het programma. Een drukke periode met drie iconische circuits, waar de spanning in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nog verder zal oplopen. Kan de Red Bull-coureur het thuispubliek in extase brengen met een overwinning of steekt Mercedes daar een stokje voor? Of gaat het weer een rol spelen en krijgen we een enorme verrassing voorgeschoteld?

Tijden Dutch Grand Prix Zandvoort

De Formule 1 Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort wordt verreden op zondag 5 september en begint om 15.00 uur. In de dagen ervoor staan de vrije trainingen en kwalificatie op het programma. Deze sessies vinden volgens het gebruikelijke tijdschema plaats. Dat houdt in dat er op vrijdag tweemaal een uur getraind wordt: van 11.30 uur tot 12.30 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur. De derde vrije training staat op zaterdag om 12.00 uur gepland. Ook deze sessie duurt een uur. Om 15.00 uur gaat op zaterdagmiddag het licht op groen voor de belangrijke kwalificatie.

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 3 september 11.30u-12.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 september 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 4 september 12.00u-13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 4 september 15.00u-15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 4 september 15.25u-15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 4 september 15.48u-16.00u Race Zondag 5 september 15.00u