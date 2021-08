Domenicali: Geen commerciële druk om GP België te laten starten

Echt geracet werd er niet tijdens de Grand Prix van België. De start van de race werd uitgesteld, vervolgens werden er twee formatieronden gereden en daarna verdween het veld voor bijna drie uur in de pits. Om 18.17 uur vond alsnog de start plaats, maar na drie ronden achter de safety car werd de race beëindigd. Uiteindelijk werden er drie raceronden afgewerkt, voldoende om een officiële uitslag te kunnen opmaken. Dat leidde bij meerderen in de paddock tot onbegrip. Wereldkampioen Lewis Hamilton sprak zich misschien wel het stevigste uit: “Het geld regeert. Het waren letterlijk de twee ronden om de race te laten tellen, dit draaide volledig om geld”, uitte hij zijn onvrede bij Sky Sports F1.

De claim dat commerciële belangen een grote rol speelden in het uiteindelijk toch van start laten gaan van de Belgische GP, klopt volgens F1 CEO Stefano Domenicali niet. “Als ik hoor dat er een commerciële discussie achter schuil ging, dan is dat absoluut niet waar. We hebben het over racen, er is een verantwoordelijkheid, er is een duidelijk proces, en deze dingen zijn absoluut niet aan elkaar verbonden”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. Ook het ontvangen van de hosting fee van Spa-Francorchamps speelde volgens Domenicali geen rol, want dat geld had de Formule 1 gewoon gekregen. “Absoluut. Daarom zei ik ook dat zoiets niet gerelateerd is aan commerciële gevolgen.”

Vergoeding voor publiek "is aan organisator"

De grote verliezer van de dag was het op Spa-Francorchamps aanwezige publiek. Zij werden bijna vier uur lang aan het lijntje gehouden door de wedstrijdleiding, zonder ook maar één ronde met echte race-actie te zien. “Voor het publiek was het een drama, want iedereen wil graag een echte race zien”, aldus Domenicali. “Maar ik denk dat de besluiten van de wedstrijdleiding volledig correct waren. De wens en de wil om te racen was er. En zodra er informatie was, werd dat door Michael [Masi] verteld. Ik volgde de ontwikkeling van de situatie en er was een moment van mogelijke weersverbetering, waarin we konden proberen om te racen. Maar toen ze opnieuw begonnen, was het commentaar duidelijk en na een nieuwe weersverwachting bleek het onmogelijk. Ondanks de teleurstelling voor iedereen was dit de juiste keuze.”

Het aanwezige publiek heeft fors geld neergeteld om bij de race in België aanwezig te kunnen zijn. Hamilton is van mening dat zij zijn “beroofd van een race” en hij is van mening dat ze het verdienen om hun geld terug te krijgen. Domenicali benadrukt dat dit geen taak van de F1 is, omdat zij niet zelf over de kaartverkoop gaan. Wel kan de sport in zijn ogen samen met de organisator van de race naar een oplossing kijken. “Wij verkopen de tickets niet. Er zou als gebaar een presentje tegenover kunnen staan, iets wat passend is bij deze omstandigheden. Helaas is de race niet verreden. Je kan het ticket betalen en dit is dan wat het is. Uiteindelijk zullen de organisatoren en wij een presentje voor de fans overwegen, dat zeker.”