Ricciardo na afgelasten Australische GP: "Het breekt mijn hart"

Dinsdagochtend werd officieel bekendgemaakt wat eigenlijk al een tijdje in en rond de paddock werd gefluisterd. De Formule 1 racet in 2021 definitief niet door het Albert Park van Melbourne.

De race was eigenlijk gepland als seizoensopener, maar werd al vroeg in het jaar van de kalender gehaald, nadat bleek dat de coronapandemie maar door leef woekeren. Melbourne kreeg een nieuw plaatsje op de kalender, eind november na de Grand Prix van Brazilië en voor de double header in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Maar ook die datum is in verband met de inreisbeperkingen voor buitenlanders niet realiseerbaar.

Daniel Ricciardo baalt er uiteraard stevig van dat hij dit jaar niet voor zijn landgenoten kan optreden, zo liet hij een video weten. "Normaal lach ik altijd, maar het is moeilijk", geeft de McLaren-coureur toe. "Ik ben verschrikkelijk teleurgesteld dat we dit jaar niet naar huis komen, naar Oz. Tenminste, voor mij is het thuis, voor de anderen natuurlijk niet maar ik weet dat iedereen de Australische Grand Prix leuk vindt en altijd graag naar Melbourne komt. Dat doet pijn. Nu hebben we daar al twee jaar niet meer geracet. Maar we moeten vooruit kijken en hopen dat het in 2022 goed komt. Het belangrijkste is dat we de moed niet verliezen en dat iedereen gezond blijft. Het breekt mijn hart, maar hopelijk zien we elkaar snel weer."

De Formule 1 gaat op zoek naar een vervangende locatie voor de Australische Grand Prix. Mogelijk is een tweede race in Bahrein een optie.