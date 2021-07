Gasly en Tsunoda opnieuw in actie op Red Bull Ring

Pirelli is al sinds afgelopen winter bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2022. Dan worden de nieuwe Formule 1-wagens geïntroduceerd en die worden voorzien van grotere wielen (18 inch in plaats van 13 inch) en voor die nieuwe velgen moeten logischerwijs nieuwe banden worden ontwikkeld.

Die banden moeten uiteraard worden getest, en alle teams – behalve Williams – hebben wagens en coureurs ter beschikking gesteld voor testritten. Al in februari van dit jaar is er voor het eerst (door Ferrari) mee getest en ook de meeste andere teams kwamen al in actie. Dinsdag was het de beurt aan AlphaTauri dat Pierre Gasly bereid had gevonden om de honneurs waar te nemen. De Fransman reed in een redelijk korte sessie 69 ronden. Woensdag komt Yuki Tsunoda met het nieuwe rubber in actie.