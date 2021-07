Australië moet het nog een jaar stellen zonder F1 en MotoGP

De beslissing is genomen na overleg van de promotors met veiligheidsofficieren en de lokale overheden. Vooral het herbergen van het personeel, inclusief coureurs, was een struikelblok. De grenzen van Australië zijn vanwege het coronavirus nog altijd gesloten voor buitenlandse reizigers. Voor de F1-race in Melbourne werd nog nagedacht over een soort bubbel, maar dit voorstel heeft het niet gehaald.

Een verplichte quarantaine zou veel tijd in beslag nemen voor beide kampioenschappen. Bovendien lijkt het aannemelijk dat met het oog op de Delta-variant de richtlijnen binnenkort weer aangescherpt worden. Het idee om F1 en MotoGP dan maar vrijstelling te geven van een quarantaine is niet haalbaar, omdat zelfs veel Australiërs die in het buitenland vertoeven hun eigen land nog niet in mogen.

"Dit nieuws is zeer teleurstellend voor de fans van MotoGP en Formule 1", zei AGPC CEO Andrew Westacott. "Ik wil de overheid van [de staat] Victoria, de Formule 1 en Dorna Sports bedanken voor hun steun en begrip in deze lastige periode. Zij blijven verbonden aan deze geweldige evenementen. We hebben helaas nog altijd te maken met uitdagingen rond COVID-19, maar ik wil de fans laten weten dat het AGPC-personeel ondanks het verdriet en de teleurstelling zeer gemotiveerd is om deze evenementen zo snel mogelijk weer op de kalender te krijgen. De MotoGP hoort nu eenmaal op het Island en de Formule 1 gaat terug naar het vernieuwde Albert Park."

Formule 1 CEO Stefano Domenicali benadrukt dat zijn klasse voornemens is om alsnog 23 races te organiseren dit jaar. "We hebben een aantal opties nu de plek van de Australische GP vrijgekomen is", aldus Domenicali. "We gaan de komende weken aan de details werken en komen met nieuws zodra alles rond is."

Extra MotoGP-race in Portugal

De MotoGP heeft het alternatieve plan wel klaar. De Grand Prix van Maleisië wordt een week naar voren geschoven waardoor deze back-to-back gehouden wordt met de Grand Prix van Thailand. Na de race in Maleisië, die naar verluidt ook nog ter discussie staat, gaat het kampioenschap terug naar Europa. Begin november wordt de Grand Prix van de Algarve gehouden op het circuit van Portimao. Het kampioenschap reed daar begin dit jaar ook al een wedstrijd. Het seizoen wordt vervolgens afgesloten in Valencia.

De Australische overheden hopen dat het vaccinatieprogramma dit jaar zover gevorderd is dat de races volgend jaar wel weer terug kunnen keren op de kalender.