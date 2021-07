Red Bull zet bij nieuw F1-motorreglement in op emotie

Waar Mercedes-teamchef Toto Wolff maandag tijdens een FIA-conferentie in Monaco hamerde op het voortborduren op de huidige generatie V6 turbomotoren met een grotere hybride component, daar is zijn evenknie bij Red Bull, Christian Horner, van mening dat die nieuwe krachtbronnen vooral luid moeten zijn en het publiek moeten aanspraken.

Afgelopen zaterdag werd in de marge van de Grand Prix van Oostenrijk door de motorfabrikanten – samen met FIA, FOM en de gasten Audi en Porsche – gesproken over een concept voor een toekomstige hybride motor voor de Formule 1, met meer elektrisch vermogen en werkend op een volledig duurzame brandstof. Red Bull, dat volgend jaar het Honda-motorproject overneemt en zijn eigen krachtbron zal bouwen, maakte deel uit van die besprekingen.

Horner denkt dat de Formule 1 een gouden kans heeft om met de motorregels veel beter werk te leveren dan met de huidige krachtbron, die sinds 2014 dienst doet en nogal wat kritiek te verduren heeft gekregen. Ze zouden te duur en te complex zijn en bovendien niet genoeg lawaai maken. “We zien dat de kosten van de huidige motor extreem onbetaalbaar zijn”, aldus Horner. “Daar is niet aan gedacht toen deze motor werd bedacht. Ik denk dat er een fantastische kans ligt om het wat anders te doen en te komen tot een motor die – wanneer die wordt geïntroduceerd – misschien wel tien jaar mee kan gaan.”

Horner is er bovendien van overtuigd dat de Formule 1 vooral moet inspelen op de wensen van de fans. “Ik denk dat we de emotie moet aanpakken, het geluid. En natuurlijk moeten we ook voldoen aan de eisen van duurzaamheid. Maar het moet vooral onderhoudend zijn, anders kunnen we beter Formule E gaan doen.” Ook benadrukt Horner nog maar eens dat Red Bull de invoering van het nieuwe reglement liever een jaartje uitstelt. “Hopelijk kunnen we collectief met iets aantrekkelijks komen voor 2025, maar wat verstandiger zou zijn is dat we het werk goed doen, voor 2026.”

Overigens was Horner bijzonder te spreken over de eerste formele gespreksronde van afgelopen weekend. “Het was een constructieve dialoog”, vatte Horner de bijeenkomst samen. “Het is belangrijk dat we de juiste oplossing vinden, zowel qua kosten als qua product, voor de toekomst van de Formule 1. Alle juiste belanghebbenden zijn bij deze discussie betrokken en het is belangrijk om collectief te werken in het voordeel van de sport.”

