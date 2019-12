Ricciardo: "Nooit politieke spelletjes met Verstappen"

Ricciardo en Verstappen vormden tweeënhalf jaar een duo bij Red Bull Racing. In die tijd tilden ze elkaar naar een hoger niveau en hoewel het er soms fel aan toe ging op de baan, konden ze het altijd goed met elkaar vinden. Ricciardo geeft in Formule 1-podcast Beyond the Grid toe dat hij denkt een positieve invloed te hebben gehad op de Nederlander. "Ik geloof dat we goed voor elkaar waren. Hij is in die tijd zeker gegroeid en ik zou graag zeggen dat hij iets van mij heeft geleerd, omdat ik langer bij het team zat en ouder was. En je kunt het bij hem zien, hij is minder grillig dan in het begin, een paar jaar terug. Hij is volwassener geworden en ik denk dat hij zijn plek nu heeft gevonden. Of ik daaraan heb bijgedragen of niet, maakt eigenlijk niet uit. Maar ik zou het als een compliment zien."

Hij herinnert zich ook de momenten dat hun gedrevenheid het team in de weg zat, zoals de Grand Prix van Hongarije in 2017. "In Boedapest 2017 schakelde hij me uit in de tweede ronde, bedankt daarvoor Max! Er verschenen toen nog foto's dat ik hem de vinger gaf. Maar zelfs zulke momenten hebben we al snel achter ons gelaten en uiteindelijk komt dat doordat we elkaar respecteren. In het heetst van de strijd gebeuren er soms dingen. We weten van elkaar hoe competitief we zijn, maar we respecteren elkaars wil om te kunnen vechten." Van politieke of psychologische spelletjes onderling was volgens Ricciardo nooit sprake toen ze Red Bull-teamgenoten waren. "Nee die waren er niet, of ik was te stom om het te zien", zei hij lachend. "Maar nee, dat zat wel goed. We wisten wat we deden en welk doel we voor ogen hadden. Dus we konden prima met elkaar opschieten."

'Verstappen heeft het talent om kampioen te worden'

Ricciardo heeft dit jaar qua resultaten een stap terug gedaan door te vertrekken naar Renault, dat qua materiaal nog lang niet in de buurt komt van Red Bull. Verstappen daarentegen beleefde met de Honda-motor in 2019 zijn beste jaar ooit. Het team hoopt hem volgend jaar tot wereldkampioen te kunnen kronen, maar heeft hij de kwaliteiten om wereldkampioen te worden? "Ja, wat betreft talent zeker weten", reageerde Ricciardo beslist. "Het enige dat nog rest, en hopelijk geldt dat ook voor mij of wie dan ook die misschien ooit in deze positie verkeert: met veel talent maak je kans om mee te doen voor het kampioenschap, maar kan je ook met de rest omgaan? Kan je met de druk, de omgeving en de verwachtingen omgaan? Kan je 's nachts nog goed slapen of begin je alles te overdenken en maak je jezelf oververmoeid, waardoor je minder scherp bent op de baan? Er zijn zoveel variabelen, maar puur op basis van talent: ja, ik denk dat hij het in zich heeft."