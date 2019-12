Herbert: "Hamilton in het rood van Ferrari zou briljant zijn"

Drievoudig Grand Prix-winnaar Herbert gaat bij Sky Sports in op de geruchten rondom Lewis Hamilton en Ferrari. De Mercedes-coureur heeft in de zomer gesproken met Ferrari-topman John Elkann en zou overwegen om in 2021 een overstap naar de Italiaanse renstal te maken. "Ik kan het me voorstellen. Het is iets waar je als coureur altijd wel aan denkt, maar natuurlijk overweegt iemand als Lewis het alleen als hij races kan winnen en nog belangrijker, het wereldkampioenschap", reageert de analist op de vraag of hij verwacht dat Hamilton bij Ferrari tekent.

Hoewel Hamilton al eens aankondigde dat zijn hart bij Mercedes ligt, zijn de speculaties over de vervolgstappen van de 34-jarige Brit toegenomen. Wil hij zijn contract bij zijn huidige werkgever verlengen of raakt hij uitgekeken op de kampioensformatie? Herbert stelt dat iemand als Hamilton constant nieuwe motivatie nodig heeft. "Ze moeten hem [bij Ferrari] dus laten zien wat ze hem kunnen bieden en ik denk dat hij erg gemotiveerd is om zo'n stap te maken. We weten niet waar hij naar op zoek is als zijn contract aan het eind van volgend seizoen afloopt. We zien dan vanzelf wat voor beslissing hij heeft gemaakt, maar zou het niet briljant zijn om Lewis in het rood te zien? Ik denk dat iedereen door het dolle heen is als dat gebeurt en ik denk dat Lewis die uitdaging zelf geweldig zou vinden. Het is heel belangrijk voor hem om ergens motivatie vandaan te halen en dat zou een grote [bron] kunnen zijn."

Zou Hamilton in 2021 echt naar Ferrari durven stappen?